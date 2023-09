Wyniki wyborów 2023. Kto będzie rządzić Polską? Najnowsze sondaże, przewidywania

Tadeusz Rydzyk o wyborach. Jedna rzecz mocno go niepokoi

30 września

Już jutro 1 października rusza Marsz Miliona Serc organizowany przez KO. Demonstranci wyruszą z ronda Romana Dmowskiego (ronda Praw Kobiet) i przejdą kolejno ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława.

Tusk ma nadzieję, że na Marsz Miliona Serc przybędzie do Warszawy milion osób. Zaapelował o przybycie i pokazanie siły jedności.

- Proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo. W to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Apeluję do wszystkich w imieniu naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci.

29 września

IBRiS przygotował najnowszy sondaż dla Onetu. Według niego, gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, PiS otrzymałoby 35,1 proc. głosów, a KO - 27 proc. Trzecia lokata należałaby do Trzeciej Drogi, na którą chce głosować 10,4 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby też Lewica z 10,1 proc. głosów i Konfederacja z 9,5 proc.

Natomiast czwartkowym spotkaniu z mieszkańcami Elbląga Donald Tusk podał wyniki wewnętrznego sondażu. Jak mówił - bardzo miarodajnego, bo przeprowadzonego w ciągu trzech ostatnich dni na próbie 1500 osób. - Wyniki - które przyszły do mnie, jak wjeżdżałem do Elbląga - pokazują bardzo wyraźnie, jak wielkie wyzwanie przed nami stoi, że szansa jest na wyciągnięcie ręki, ale nic nie jest rozstrzygnięte - powiedział. Jak niewielka różnica ma dzielić PiS od PO? ZOBACZ: Tusk ujawnił wewnętrzne sondaże KO "Szansa na wyciągnięcie ręki".

Tymczasem, jak pokazuje najnowszy sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", zdecydowana większość Polaków (również wyborców PiS) chce tego, aby doszło do debaty pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem. Takie pragnienie wyraziło 74,5 proc. ankietowanych! Szczegółowe wyniki (również z podziałem na wyborców danych partii) możecie zobaczyć TUTAJ.

Jeden z użytkowników Twittera przeanalizował finanse PO i odkrył, że ugrupowanie to na potęgę zadłuża się w mBanku. Z zamieszczonej na Twitterze informacji wynika, że pierwszy kredyt PO zaciągnęła w grudniu 2022 r. na 10 mln zł. Zadłużenie w mBank ponownie wzrosło w lipcu 2023 r. (+ 3 mln zł) oraz w sierpniu (+ 7 mln zł). Największy kredyt politycy PO zaciągnęli w tym samym banku we wrześniu (+25 mln zł). Czyli partia Tuska musi oddać bankowi łącznie 45 mln zł! [ZOBACZ WIĘCEJ]

28 września

Nie jesteś jeszcze zdecydowany, na kogo oddać głos? W takim przypadku z całą pewnością może Ci pomóc debata, którą organizujemy! Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Kto w niej wystąpi? Jaka będzie jej formuła? SZCZEGÓŁY: "Najważniejsze wybory" o zdrowiu, emeryturach i polityce społecznej. Oto uczestnicy nowej debaty "Super Expressu". Będzie się działo!

Tymczasem już dziś, o godzinie 20 możecie obejrzeć debatę Adama Federa, którą organizuje na... znanym warszawskim bazarze! Czy Polska pod rządami PiS to dobre miejsce do życia? Czy Polacy są szczęśliwi? A może z sentymentem wspominają czasy, kiedy Polską rządziła PO z Donaldem Tuskiem na stanowisku premiera? Co za SCENY na bazarze! Rzuciła się na szyję TUSKOWI i zaczęła całować. „Za PO żyło się lepiej!”. Komentery Debata Polaków

Według informacji podanych Onetowi przez sztabowców, wewnętrzne sondaże znacznie różnią się od tych publicznych. Wynika z nich, że PiS ma realną szansę zdobyć samodzielną większość po raz trzeci. - W naszych codziennych badaniach poparcie dla Trzeciej Drogi waha się w granicach 8— procentowego progu wyborczego dla koalicyjnych komitetów wyborczych, a to oznacza, że jeśli duet Hołownia-Kosiniak-Kamysz nie wejdzie do Sejmu, to wówczas wystarczy nam uzyskanie 38-39 proc., by mieć samodzielną większość i 230 mandatów – mówiła jedna z osób sztabu w rozmowie z Onetem. WIĘCEJ TUTAJ.

27 września

Zdecydowana większość zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy chce by to prezydent stolicy, jeszcze przed wyborami, został przedstawiony jako kandydat na przyszłego premiera. Tak wynika z sondażu Instytutu Pollster na zlecenie „SE”. - To mogłoby być korzystne dla Donalda Tuska - uważa politolog Marcin Palade (52 l.). Więcej: Wyborcy opozycji wolą Trzaskowskiego niż Tuska. Czy lider PO zrobi miejsce dla młodszego kolegi?

Tymczasem politycy PO już szukają sejmowej większości potrzebnej do skutecznego rządzenia! - Chcemy rządzić, chcemy złożyć koalicję anty-PiS i będziemy łowić, rozmawiać z pojedynczymi posłami Konfederacji – zapowiada w rozmowie z nami poseł KO Paweł Poncyljusz. Co na to Krzysztof Bosak? Zobacz: Poncyljusz: Będziemy łowić w Konfederacji. Bosak: Nie przekupicie nas!

W wielu sondaż partyjnych można spotkać respondentów określanych jako „niezdecydowani”. Kim są te tajemnicze postaci? CBOS to sprawdził, a w opublikowanych daje pogląd na to, kto przeważa w tej grupie. Warto pamiętać, że to właśnie ich głosy mogą ostatecznie wpłynąć na wyniki wyborów parlamentarnych. Przeczytaj: Sprawdzili, kim są "niezdecydowani wyborcy". Ich głosy mogą okazać się kluczowe w wyborach

26 września

Jak wynika z badania przeprowadzonego w dniach 22-25 września przez Ipsos (dla TOK FM i OKO.press), PiS może liczyć na 36 proc. poparcia. KO wskazało 29 proc., a na trzecim miejscu znalazła się Lewica - z deklarowanym poparciem na poziomie 10 proc. Na granicy progu wymaganego dla koalicji w wyborach do Sejmu znalazła się w tym badaniu Trzecia Droga - z 8 proc. poparcia. Konfederacja może liczyć na 7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 proc. ankietowanych.

„Zielona granica” Agnieszki Holland wzbudza ogromne emocje u odbiorców, a zwłaszcza wśród przedstawicieli prawicy. Premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedzieli się bardzo krytycznie na temat filmu. Czy ta sytuacja może mieć wpływ na wynik wyborów? Zobacz wyniki sondażu TUTAJ.

A co by było, gdyby w wyborach udział wzięli tylko mężczyźni, lub tylko kobiety? Wyniki naszego sondażu mogą być dla was zaskakujące:

Wyniki wyborów 2023. Kiedy je poznamy?

W dzień poprzedzający głosowanie, o północy, rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się po głosowaniu i zamknięciu lokali wyborczych. Tegoroczne oddawanie głosów w wyborach parlamentarnych odbędzie się 15 października 2023, w godzinach od 7:00 do 21:00. Po tym czasie zamknięte zostaną lokale wyborcze, a obywatele otrzymają informację na temat wyników. Trzeba jednak pamiętać, że nie będą to jednak oficjalne rezultaty! Wówczas poznamy wynik sondażu exit poll, czyli badania preferencji wyborczych. Jest ono przeprowadzane w dniu wyborów, przy losowo wybranych komisjach w całym kraju. Na czym polega? Ankieter prosi losowe osoby wychodzące z danego lokalu o informację, na kogo przed chwilą zagłosowała. Sondaż jest przeprowadzany przez ośrodki badawcze na zlecenie stacji telewizyjnych. Exit poll uważany jest za najlepszy sposób uzyskania szybkich i dość precyzyjnych informacji przed ogłoszeniem oficjalnych danych już przez Państwową Komisją Wyborczą. W przypadku tego badania margines błędu wynosi zwykle około 2 punktów procentowych.

Należy również wspomnieć o wynikach badania late poll. Jego wyniki opracowywane są na podstawie już nie odpowiedzi wyborców, ale oficjalnych danych spływających z określonych obwodowych komisji wyborczych. Wyniki late poll ogłaszane są w nocy i są na ogół bliższe oficjalnym wynikom wyborów - tu błąd wynosi około jednego punktu procentowego.

Na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych będziemy musieli poczekać nieco dłużej, ale najprawdopodobniej pojawią się one dzień lub dwa dni po głosowaniu. Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza będzie przekazywała cząstkowe wyniki, ze zliczanych na bieżąco poszczególnych okręgów. Ponadto PKW na podstawie otrzymanych protokołów ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych, które oddano na listy kandydatów komitetów wyborczych w skali kraju. Zebrane wyniki umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że w ubiegłych wyborach parlamentarnych (z 2019 r.) oficjalne wyniki ogłoszono już kolejnego dnia.

