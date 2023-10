W piątek 13 października rano portal tvp.info opublikował fragment zapisu rozmowy Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli z byłym wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, mecenasem Markiem Chmajem - jak twierdzi portal - pełniącym rolę pośrednika z Donaldem Tuskiem. Na taśmach słychać, jak prezes NIK tłumaczy rolę swojego syna na listach wyborczych Konfederacji oraz zapowiada, że do ostatniej chwili przed wyborami będzie grał przeciwko PiS. Do rozmowy miało dojść latem tego roku. Nagranie rozpoczyna się od słów Banasia, który mówi do prawnika "żeby przekazał tam informacje".

MARIAN BANAŚ: - Ja się zgodziłem, żeby [syn] Kuba [Banaś] tam [w Konfederacji] był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em.

MAREK CHMAJ: - No i bardzo dobrze, ja to samo tłumaczę.

MARIAN BANAŚ: - Ja tam mam trochę swoich ludzi, przecież ja tam idę po...

MAREK CHMAJ: - Zgodziłeś się? Czyli Kuba nie że sam chciał? Uzgadniał wcześniej z tobą?

MARIAN BANAŚ: - Oczywiście, no przecież ja bym go nie puścił. Rozumiesz. Mówię chłopie, bo my musimy. Wiesz, bo tam były takie tendencje, że może być koalicja [z PiS]. A ja do tego nie dopuszczę. (…) Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że oni potrzebują koalicjanta, a tu by mieli jakieś przełożenie, no to kurczę mamy znowu z parę miesięcy…

MAREK CHMAJ: - Każdy na wagę złota.

MARIAN BANAŚ: - Na wagę złota.

MAREK CHMAJ: - A on ma miejsce biorące. Dobre.

MARIAN BANAŚ: - A ja mu mówię, słuchaj, jeżeli jest taka sytuacja, bo wiesz oni też chcą się umocnić, bo wiedzą, że jak Kuba będzie, to oni też będą mieć. Ale to daje jednoznaczny sygnał, że jednak w tym momencie. (…) nie ma miękkiej gry (…) żeby tam zaczęli przechodzić posłowie i mam tam przełożenie na tę Siarkowską, ona stamtąd wyszła. (…) To jest moja robota (…) W ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat może tylko i wyłącznie zgarnąć Konfederacja. Nikt więcej, a każda część elektoratu… Ona ma za sobą niemałe środowisko tych katolików i tych innych.

MARIAN BANAŚ: - Idzie dobrze. Szefowi [Donaldowi Tuskowi] powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł. (…) i nie ma obawy, że…

MAREK CHMAJ: - i że na październik szykujesz kosz prezentów.

MARIAN BANAŚ: …i rozumiesz koniec września, początek października i wtedy też będzie tutaj z waszej strony, żebyśmy to nagłaśniać… (…) Ja będę działał do ostatniej chwili, bo mnie nie obowiązuje żadna cisza wyborcza.

Na treść opublikowanej rozmowy zareagowali już na platformie X, (dawniej Twitter) posłowie Konfederacji Anna Siarkowska i Krzysztof Bosak [ZOBACZ PONIŻEJ]

Jeśli to nagranie jest prawdziwe, to wygląda to że Marian Banaś jest mitomanem. Nikt nie ma na mnie przełożenia. Przekonał się już o tym Jarosław Kaczyński, Paweł Kukiz i przekona się również Marian Banaś.— Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) October 13, 2023

Ani Marian Banaś ani nikt inny z elit nie ma i nie będzie miał zakulisowego wpływu na strategię i działania Konfederacji. Tę strategię ustalamy w Radzie Liderów, konsultujemy z naszymi partiami i wspólnie ze @SlawomirMentzen przewodzimy w jej realizacji. Ustaliliśmy wspólnie, że…— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 13, 2023