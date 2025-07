Karol Nawrocki wzywa do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na Wołyniu

Prezydent elekt Karol Nawrocki podczas uroczystości w Chełmie zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o umożliwienie przeprowadzenia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Nawrocki podkreślił, że ofiary ludobójstwa nie domagają się zemsty, lecz upamiętnienia poprzez "krzyż", "grób" i "pamięć", a on, jako przyszły prezydent, czuje się zobowiązany, by wyrażać ich pragnienia. Apel ten ma szczególne znaczenie w kontekście 82. rocznicy rzezi wołyńskiej, która jest bolesnym rozdziałem w historii relacji polsko-ukraińskich.

W Chełmie, gdzie odbyły się uroczystości, planowane jest utworzenie muzeum poświęconego pamięci ofiar. Nawrocki, uczestnicząc w obchodach, wyraził przekonanie, że Polacy mają niezbywalne prawo do pamięci o ludobójstwie wołyńskim, niezależnie od zmieniających się okoliczności.

Uroczystości w Chełmie upamiętniają 82. rocznicę rzezi wołyńskiej

Chełm stał się miejscem upamiętnienia 82. rocznicy rzezi wołyńskiej, gdzie prezydent elekt Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach poświęconych ofiarom ludobójstwa. Planowana budowa muzeum pamięci ma stanowić trwałe miejsce oddawania hołdu pomordowanym. Nawrocki podkreślił, że pamięć o ofiarach jest niezależna od bieżących wydarzeń i ma fundamentalne znaczenie dla tożsamości narodowej.

Wydarzenia w Chełmie miały szczególny charakter, gdyż podkreślały prawo Polaków do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Nawrocki zaznaczył, że żadnemu narodowi nie można odmawiać prawa do przeżywania i upamiętniania własnych cierpień z przeszłości.

Pamięć o ludobójstwie wołyńskim jako niezbywalne prawo Polaków

Karol Nawrocki stanowczo podkreślił, że Polacy mają niezbywalne prawo do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Zaznaczył, że nie można godzić się na odmawianie Polakom prawa do godnego pochówku ofiar i upamiętnienia ich poprzez krzyż, grób i pamięć. Jako przyszły prezydent, Nawrocki zobowiązał się do bycia głosem tych, którzy domagają się prawdy i sprawiedliwości w związku z rzezią wołyńską.

Podkreślił, że pamięć o ofiarach jest ważniejsza niż bieżące polityczne okoliczności i ma fundamentalne znaczenie dla tożsamości narodowej.

Nawrocki: Prawda warunkiem pojednania Polski i Ukrainy

W swoim przemówieniu Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce, apelując o umożliwienie pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Zdaniem Nawrockiego, jest to niezbędny krok w kierunku prawdziwego pojednania między Polską a Ukrainą, opartego na prawdzie historycznej.

Nawrocki wyraził przekonanie, że podjęcie działań w celu ekshumacji i godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej jest konieczne, aby rodziny ofiar mogły zaznać spokoju i ukoić traumę sprzed 82 lat. Podkreślił, że Polska i Ukraina mogą pojednać się „za sprawą prawdy”, co stanowi fundament trwałych i partnerskich relacji między oboma narodami.

short 1 - EKSHUMACJE WOŁYŃSKIE TO FIKCJA? | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.