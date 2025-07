Kaczyński potępia słowa Brauna o Holokauście i Auschwitz

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w mocnych słowach potępił wypowiedź europosła Grzegorza Brauna, który zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim obozie Auschwitz. Kaczyński podkreślił, że kwestionowanie Holokaustu i tego, co wydarzyło się w Auschwitz, jest brakiem elementarnego szacunku wobec ofiar i wpisuje się w zafałszowywanie historii. Lider PiS dodał, że wypowiedzi Grzegorza Brauna potwierdzają, że działa on z obcej inspiracji na szkodę Polski. Wpis w tej sprawie pojawił się na platformie X.

Reakcje na wypowiedź Brauna: Cywiński, Tusk, Ryś

Wypowiedź Grzegorza Brauna wywołała falę oburzenia i potępienia ze strony polityków, historyków i duchownych. Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński oświadczył, że zaprzeczanie istnieniu komór gazowych to akt negacjonizmu i znieważenia pamięci ofiar. Premier Donald Tusk również zareagował stanowczo. Donald Tusk ocenił, że wypowiedź Brauna to hańba i należy zrobić wszystko, by Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi. Kardynał Grzegorz Ryś wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że antysemityzm w każdej postaci jest grzechem i złem moralnym. Jego słowa zostały opublikowane na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

IPN zajmuje się sprawą wypowiedzi Brauna

W związku z kontrowersyjną wypowiedzią Grzegorza Brauna, sprawą zajęła się prokuratura. Rzecznik pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) prok. Robert Janicki poinformował, że prokuratorzy IPN podjęli czynności w tej sprawie. Prokurator Janicki zapewnił, że zgodnie z ustawą o IPN, prokurator IPN jest właściwy do zajęcia się tą sprawą. Dodał, że odpowiednie kroki zostaną podjęte w instytucie.

