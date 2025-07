Tusk nie chce wicepremiera z Polski 2050. Członkowie partii: „Smutek i zaskoczenie”, „PiS, Konfederacja i Braun tylko rączki zacierają”

Nie dla dodatkowego wicepremiera

Szef rządu stwierdził w czwartek, w rozmowie z dziennikarzami, że w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Członkowie ugrupowania Szymona Hołowni od pewnego czasu wyrażali jednak wolę stworzenia takiego stanowiska, tym bardziej, że Hołownia ma w listopadzie pożegnać się z funkcją marszałka Sejmu. W mediach pojawiła się nawet informacja, że na wicepremiera szykowana jest minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Była posłanka partii Hołowni: Jeśli Szymon nie zmieni doradców, Polska 2050 utonie

Co zatem o zapowiedzi szefa rządu sądzą politycy Polski 2050? - Podzielić się stołkami to nie sztuka. Sztuką jest sprawnie kierować instytucjami państwa. I naprawdę, ja marzę o tym, żebyśmy przestali mówić tylko i wyłącznie o stanowiskach. Czekam na tą rekonstrukcję rządu i wierzę w to, że trafią tam ludzie bardzo kompetentni, że trafią tam fachowcy – mówi nam poseł Polski 2050 Robert Pietrykowski. - To, czy będziemy mieli wicepremiera, czy nie będziemy, naprawdę dla mnie jest bez znaczenia. Znaczenie ma, to że my musimy przetrwać, bo innej alternatywy nie ma. To znaczy jest – rządy PiS, Konfederacji i Bruna, którzy tylko rączki zacierają, kiedy my się w koalicji zaczynamy kłócić! – dodaje polityk.

Podobnie wypowiada się o decyzji wygłoszonej przez premiera Tuska, Kamil Wnuk, sekretarz klubu parlamentarnego Polska 2050. - Negocjacje dotyczące składu Rady Ministrów powinny być prowadzone przy stole, a nie w medialnych polemikach. Dla Polski 2050 kluczowe są sprawy, a nie same stanowiska; jednocześnie, aby skutecznie realizować projekty ważne dla obywateli, musimy mieć do dyspozycji adekwatne narzędzia wykonawcze. Oczywiście premier ma pełne prawo do przedstawiania własnych propozycji, ale ostateczny kształt rządu powinien wynikać z partnerskich ustaleń wszystkich stron koalicji – zwłaszcza gdy chodzi o realizację wspólnych zobowiązań programu naprawy państwa i zielonej transformacji. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli skutecznie działać na rzecz Polek i Polaków - mówi nam Wnuk.

"Nie wiem jak to odbierać"

Inni posłowie ugrupowania Szymona Hołowni przykładają większą wagę do stanowisk. Poseł Sławomir Ćwik powiedział w rozmowie z PAP, że słowa Donalda Tuska bardzo go „zaskoczyły i zasmuciły”. - Jeśli w tej chwili (premier) chce pokazać, że Polska 2050 ma być traktowana gorzej, mimo 30 posłów w parlamencie, to przyznam się, że nie wiem jak to odbierać – oznajmił poseł. - W mojej ocenie wicepremier z naszego ugrupowania powinien być od samego początku, bo to by uprościło prace rządu, gdyby w ścisłym prezydium rządu, w postaci premiera i wicepremierów omawiane byłyby wszystkie kwestie a przepływ informacji byłby szybszy. Liczyłem na to, że premier przy okazji rekonstrukcji też dostrzeże, że byłoby to zasadne i potrzebne – ocenił Ćwik.

Bunt w koalicji przeciwko Tuskowi. „Tusk nas nie łączy. Kosiniak-Kamysz na premiera"

Takiego samego zdania jest wiceprzewodnicząca Polski 2050, Joanna Mucha, która w programie „Jeden na jeden” w TVN24 stwierdziła, że wszystkie opcje są jeszcze na stole, zarówno przedłużenie kadencji Szymona Hołowni w fotelu marszałka Sejmu, jak i stanowisko wicepremiera. Zdaniem wiceszefowej partii najlepszą opcją jest to, żeby do rządu weszli wszyscy liderzy koalicjanci jako premierzy. - To jest jedyna realna szansa na to, żeby ta rozmowa programowa, związana z realizacją zamierzeń rządowych, była rozmową, która toczy się non-stop i toczy się na bieżąco – oznajmiła posłanka Mucha.

Express Biedrzyckiej - Majmurek, Gruca | VOD3 | 2025 07 11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.