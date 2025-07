Andrzej Duda reaguje na skandaliczne słowa Brauna o Holokauście

Prezydent Andrzej Duda ostro zareagował na wypowiedź europosła Grzegorza Brauna, który podczas audycji w Radiu Wnet zakwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w KL Auschwitz. Duda, odnosząc się do słów Brauna, napisał na platformie X: "Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano. Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy".

Prezydent podkreślił, że z bólem i stanowczością reaguje na wszelkie słowa podważające prawdę historyczną o Holokauście. W swoim wpisie dodał: "Takim słowom w Polsce należy się tylko jedno: potępienie!". Wpis prezydenta spotkał się z szerokim odzewem w mediach i wśród opinii publicznej, podkreślając wagę pamięci o ofiarach Holokaustu i konieczność walki z negowaniem tej tragedii.

Kontrowersyjne wypowiedzi Grzegorza Brauna o Auschwitz

Podczas czwartkowej rozmowy w Radiu Wnet, Grzegorz Braun w skandaliczny sposób zakwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w KL Auschwitz. Europoseł stwierdził: "Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi, to niestety fejk". Dodał również, że "przekaz pseudohistoryczny, który muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia (...) kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach".

Słowa Brauna wywołały natychmiastową reakcję prowadzącego audycję, który zdecydował się zakończyć rozmowę, tłumacząc, że "są pewne granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją". Wypowiedź europosła spotkała się z falą krytyki ze strony polityków, historyków i opinii publicznej, którzy zgodnie potępili negowanie Holokaustu i bagatelizowanie zbrodni w Auschwitz.

Reakcje na słowa Brauna: Prokuratura, Muzeum Auschwitz, IPN

W związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami Grzegorza Brauna o Auschwitz, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła czynności wyjaśniające w kierunku naruszenia art. 55 ustawy o IPN (zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim). Zawiadomienie w tej sprawie złożyła posłanka Lewicy, Anna Żukowska. Dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński, oświadczył, że słowa europosła to nie tylko akt negacjonizmu ściganego przez prawo, ale również znieważenie pamięci ofiar.

Słowa Brauna potępił również IPN. W oficjalnym komunikacie IPN podkreślono, że negowanie Holokaustu jest niedopuszczalne i stanowi atak na pamięć ofiar oraz podważanie fundamentów porządku prawnego. IPN zapowiedział monitorowanie sprawy i podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu ochrony prawdy historycznej.

Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano.Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy.

