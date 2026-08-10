Pierwsza dama USA w cieniu wojny
Prezydent rusza w Polskę
Polacy wystawili ocenę
Polityczny rozwód na dobre?
Pałac kontratakuje
Rząd planuje wypłatę "czternastki
Eksperci nie mają wątpliwości
Nokaut w sondażu
Sondażowy wstrząs
Części buntowników nie ma już w polityce
rok prezydentury
w kolejnym odcinku „Dudek o Polityce”
Morawiecki rusza z nowym projektem politycznym
Mentzen ostro o programach socjalnych
Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich
Moskwa reaguje na słowa polskiego prezydenta
Wywiad USA wskazuje
Spór o miliardy dla wojska
mocne słowa
plany rozwój plus
Co go czeka?