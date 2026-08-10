Polityka

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Melania Trump na celowniku Iranu. Mówi o pokoju, ale nie krytykuje wojny Donalda Trumpa

Pierwsza dama USA w cieniu wojny

Melania Trump na celowniku Iranu. Mówi o pokoju, ale nie krytykuje wojny Donalda Trumpa

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Nawrocki wypalił o żyrandolach. Tak zaczyna drugi rok prezydentury

Prezydent rusza w Polskę

Nawrocki wypalił o żyrandolach. Tak zaczyna drugi rok prezydentury

Złe wieści dla Tuska. Większość Polaków krytykuje jego rząd

Polacy wystawili ocenę

Złe wieści dla Tuska. Większość Polaków krytykuje jego rząd

Morawiecki wróci do PiS? Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu

Polityczny rozwód na dobre?

Morawiecki wróci do PiS? Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu

Bogucki uderza w Żurka. To odpowiedź na groźby pod adresem Nawrockiego

Pałac kontratakuje

Bogucki uderza w Żurka. To odpowiedź na groźby pod adresem Nawrockiego

Seniorze, sprawdź, czy we wrześniu dostaniesz podwójną emeryturę! [TABELA]

Rząd planuje wypłatę "czternastki

Seniorze, sprawdź, czy we wrześniu dostaniesz podwójną emeryturę! [TABELA]

Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego to okres walki z rządem

Eksperci nie mają wątpliwości

Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego to okres walki z rządem

Polacy ocenili prezydentów. Jeden zdeklasował wszystkich

Nokaut w sondażu

Polacy ocenili prezydentów. Jeden zdeklasował wszystkich

Kaczyński ma problem! PiS runął w sondażu, Morawiecki przekracza próg

Sondażowy wstrząs

Kaczyński ma problem! PiS runął w sondażu, Morawiecki przekracza próg

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Wielu członków PiS stawiało się Kaczyńskiemu. Niektórzy gorzko tego żałują!

Części buntowników nie ma już w polityce

Wielu członków PiS stawiało się Kaczyńskiemu. Niektórzy gorzko tego żałują!

Nawrocki jak Trump? Ekspert nie ma wątpliwości: Imponuje mu imperialistyczny, siłowy styl

rok prezydentury

Nawrocki jak Trump? Ekspert nie ma wątpliwości: "Imponuje mu imperialistyczny, siłowy styl"

Dudek nie zgadza się z taką narracją o Powstaniu. „Rzekome moralne zwycięstwa”

w kolejnym odcinku „Dudek o Polityce”

Dudek nie zgadza się z taką narracją o Powstaniu. „Rzekome moralne zwycięstwa”

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Morawiecki ogłasza na Jagodnie nowy obóz polityczny i rozdaje pizzę. „Tak jak zrobił to Karol Nawrocki”

Morawiecki rusza z nowym projektem politycznym

Morawiecki ogłasza na Jagodnie nowy obóz polityczny i rozdaje pizzę. „Tak jak zrobił to Karol Nawrocki”

„Prędzej mi ręka uschnie, niż poprę kolejne programy socjalne”. Mentzen nie przebiera w słowach

Mentzen ostro o programach socjalnych

„Prędzej mi ręka uschnie, niż poprę kolejne programy socjalne”. Mentzen nie przebiera w słowach

Osiem osób z komisji wyborczej oskarżonych. Pomylili wyniki Nawrockiego i Trzaskowskiego

Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich

Osiem osób z komisji wyborczej oskarżonych. Pomylili wyniki Nawrockiego i Trzaskowskiego

Nawrocki rozwścieczył Moskwę. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ nie wytrzymała: Polski wstyd

Moskwa reaguje na słowa polskiego prezydenta

Nawrocki rozwścieczył Moskwę. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ nie wytrzymała: "Polski wstyd"

Czy Polska ma się czego obawiać? Putin może zaatakować kraj NATO już tej jesieni

Wywiad USA wskazuje

Czy Polska ma się czego obawiać? Putin może zaatakować kraj NATO już tej jesieni

Nawrocki chce „Polskiego SAFE 0 proc.”. Mocna odpowiedź wiceszefa MON

Spór o miliardy dla wojska

Nawrocki chce „Polskiego SAFE 0 proc.”. Mocna odpowiedź wiceszefa MON

Stanowcze słowa Jarosława Kaczyńskiego o Przemysławie Czarnku. Prezes nie ma wątpliwości

mocne słowa

Stanowcze słowa Jarosława Kaczyńskiego o Przemysławie Czarnku. Prezes nie ma wątpliwości

Jest nowa propozycja: 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia!

plany rozwój plus

Jest nowa propozycja: 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia!

Szykuje się wielki powrót Szymona Hołowni?! Porażające ustalenia mediów

Co go czeka?

Szykuje się wielki powrót Szymona Hołowni?! Porażające ustalenia mediów

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