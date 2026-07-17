Zaskakujący krok Zełenskiego wobec Polski! Zapowiada otwarcie wszystkich archiwów służb dotyczących „tragicznych wydarzeń na Wołyniu”

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-07-17 19:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w piątek (17 lipca) otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących „tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu” oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na tle flag Polski i Ukrainy. O relacjach państw przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Andrzej Iwanczuk/East News/ Reporter

- Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Priorytety są jasne: wszyscy my w Europie potrzebujemy dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu. Dziękuję uczestnikom spotkania za ich inicjatywę i propozycje - napisał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Prezydent Zełenski zaznaczył, że uzgodnionych zostało kilka kluczowych kroków. 

- Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje na poziomie dyplomatycznym. Po drugie, wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte. Po trzecie, zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. Po piąte, zgodziłem się z Ołeksandrem Ałfierowem, szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, na rozszerzenie możliwości Instytutu. 

Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej  ma także, jak podał Zełenski, przygotować i przedstawic kompleksowe propozycje dotyczące rozważenia zwiększenia wsparcia finansowego i innego dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. - Odpowiednie możliwości są niezbędne do właściwej reprezentacji interesów Ukrainy. Dziękuję wszystkim pracującym dla naszego państwa i naszego narodu! - podsumował prezydent Ukrainy. 

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WOŁODYMYR ZEŁENSKI