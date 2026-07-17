Poseł Paweł Śliz miał wypadek! Z ręką na temblaku pojawił się w Sejmie

Poseł Paweł Śliz z Polski 2050 miał mieć w piątek pełne ręce roboty. Już rano na polityka czekano w radiu Zet, ale na umówionej rozmowie się nie pojawił. Nie pojawił się też w Sejmie, gdzie miał przedstawić w Sejmie sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczące projektu zmian w Prawie o adwokaturze. Kiedy w Sejmie miano przejść do tego punktu, wówczas głos zabrał marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Prowadzący obrady przekazał, że zaistniała zmiana kolejności obrad z powodu nieobecności posła Śliza i wskazał, że sprawą Sejm zajmie się o innej godzinie, niż planowano. Jak powiedział Czarzasty poseł uległ wypadkowi i trafił do szpitala! - Przyczyna jest następująca. Sprawozdawca uległ wypadkowi, jest w tej chwili w szpitalu - powiadomił marszałek.

Poseł Paweł Śliz przybył jednak w końcu do Sejmu, a uwagę zwracało to, że miał rękę na temblaku. Bo to właśnie kontuzji lewej ręki doznał. Na szczęście nie jest to poważna kontuzja. Jak jednak do niej doszło? Polityk wyjaśnił publikując wpis na portalu X: - Poranny pośpiech i hulajnoga to czasami dość bolesne połączenie. Nic poważnego mi nie jest. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa troski. Uważajcie na siebie! - napisał. Czy po prostu doznał wypadku na hulajnodze.

Poranny pośpiech i hulajnoga to czasami dość bolesne połączenie. Nic poważnego mi nie jest. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa troski. Uważajcie na siebie!— Paweł Śliz (@SlizPawel) July 17, 2026

Poseł Paweł Śliz zasiada w Sejmie po raz pierwszy, mandat poselski uzyskał w czasie wyborów 2023 roku. Jest z magistrem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci – córki i dwóch synów. Przez kilka lat działał jako wolontariusz w Fundacji „Mam Marzenie”. Prywatnie, jak sam przyznaje, ma dwie wielkie pasje: narty oraz gotowanie – szczególnie dania kuchni włoskiej.