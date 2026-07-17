Ludzie Morawieckiego napisali list do Kaczyńskiego! W sumie aż 45 osób się pod nim podpisało [LISTA NAZWISK]

W sieci pojawiła się treść listu, który do prezesa Prawa i Sprawiedliwości wystosowali członkowie stowarzyszenia utworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Jak napisano: - Łączy nas troska o Polskę i przywiązanie do wartości, które od lat pozostają fundamentem obozu prawicy. Jesteśmy głęboko przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze.

Dalej w liście dodano, że podziały osłabiają, a jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - "pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo". Podpisani pod listem zadeklarowali, ich celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości:

Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski.

List został podpisany przez 45 osób, są to: Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Agnieszka Ścigaj, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Krzysztof Szczucki, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Anita Czerwińska (niebędąca członkiem stowarzyszenia).

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Rozmowa spokojna, ale bez kluczowych rozstrzygnięć

Tymczasem w piątek (17 lipca) po południu doszło do spotkania byłego premiera z prezesem PiS. Po spotkaniu komunikat w jego sprawie opublikowany został przez rzecznika partii, Rafała Bochenka. Na portalu X napisał on, że rozmowa między politykami została przeprowadzona, była spokojna, ale nie doprowadziła do rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Dodał, że decyzja ws. opuszczenia stowarzyszeń jest akutalna:

Zakończyło się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera PiS z wiceprezesem partii p. Mateuszem Morawieckim. To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować. Dla Polski.

Zakończyło się spotkanie p. premiera @OficjalnyJK, lidera @pisorgpl , z wiceprezesem partii p. @MorawieckiM To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi @OficjalnyJK zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze…— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 17, 2026

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