Tylko u nas! Morawiecki założył stowarzyszenie. Znamy nazwiska polityków PiS, którzy dołączyli do byłego premiera

Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", które ma być platformą dialogu i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, zrzeszającą osoby z obozu patriotycznego, ale mające zastrzeżenia do istniejących partii, w tym PiS.

Powstanie stowarzyszenia wywołało wewnętrzne napięcia i obawy o dezintegrację w PiS, z rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem wyrażającym sprzeciw wobec inicjatyw bazujących na parlamentarzystach i członkach partii, oraz frakcją przeciwną Morawieckiemu wyrażającą zaniepokojenie.

W PiS trwa "przeciąganie liny" dotyczące "Rozwoju Plus", gdzie otoczenie Jarosława Kaczyńskiego dąży do osłabienia projektu Morawieckiego, który z kolei liczy na przystąpienie wielu posłów i senatorów, aby wzmocnić swoją pozycję wewnątrz partii.

Mateusz Morawiecki potwierdził powstanie stowarzyszenia "Rozwój Plus", podkreślając jego misję. "Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski" – przekazał Morawiecki. Wcześniej, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, były premier zapowiedział chęć skupienia wokół siebie osób, które "nie pasują" do każdej z partii politycznych po prawej stronie sceny politycznej – PiS, Konfederacji czy Korony Polskiej Brauna.

Morawiecki zaznaczył, że istnieje zapotrzebowanie na inicjatywę "ponadpartyjną", skupiającą samorządowców, przedsiębiorców i społeczników. Ci ludzie, jak twierdził, chcą głosować na obóz patriotyczny, ale mają zastrzeżenia do obecnego kształtu partii. Były premier podkreślił, że "w obecnym kształcie w PiS im coś niestety nie pasuje", co miało być związane z działaniami niektórych polityków PiS, które "obrzydzały rządy PiS" i "kalanowały własne gniazdo".

Jak udało nam się dowiedzieć, wśród polityków PiS, którzy mają przystąpić do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, znaleźli się między innymi: Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Monika Pawłowska, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Krzysztof Szczucki, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Łukasz Kmita, Janusz Cieszyński, Paweł Rychlik i Grzegorz Puda.

Reakcje w PiS

Tuż po ogłoszeniu informacji o założeniu stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego, były minister edukacji Przemysław Czarnek dodał wymowny wpis na Twitterze. Stwierdził, że "polityka to nie zabawa".

- Kto stawia swój interes ponad dobro Polski — ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada - napisał kandydat PiS na premiera.

Głos w mediach społecznościowych zabrał także Tobiasz Bocheński z PiS.

- Kto umie przedłożyć interes Rzeczpospolitej ponad prywatne ambicje, namiętności, żądze władzy, niespełnione marzenia, miłość własną i egoizm, ten zasługuje na szacunek w polityce. Kto pozwala by własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie i sprawy, której miał służyć. Gdzie prawica się dzieli, tam Tusk się weseli - napisał na Twitterze.

Powołanie stowarzyszenia wywołało falę spekulacji, czy Morawiecki zamierza opuścić PiS i stworzyć nową partię. Były premier zaprzeczył takim zamiarom, jednak temat stał się szeroko dyskutowany w partii, m.in. na posiedzeniu prezydium komitetu politycznego PiS. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, wydał oświadczenie, w którym wyraził obawy dotyczące stowarzyszenia.

- Nikomu nie odmawiamy prawa do tworzenia stowarzyszeń, ale nie mogą to być stowarzyszenia, które bazują na parlamentarzystach lub członkach partii. Stowarzyszenie tworzone w takiej formule z całą pewnością byłoby szkodliwe dla całego środowiska prowadząc do jego dezintegracji – stwierdził.

Dodał, że taka inicjatywa "wpisywałaby się w plany i różnego rodzaju intrygi Tuska i jego ludzi, bo to oni chcą nas rozbić".

Oświadczenie to jest postrzegane jako sygnał konfrontacyjny wobec środowiska Mateusza Morawieckiego.

Frakcja przeciwna Morawieckiemu, w skład której wchodzą m.in. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki, również wyraziła swoje niezadowolenie. Mariusz Błaszczak, pytany o doniesienia dotyczące ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie stowarzyszenia, nie potwierdził ich, ale zaznaczył, że "większość kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z zaniepokojeniem przyjęła informacje o powstawaniu takiego stowarzyszenia".

Błaszczak odwołał się do doświadczeń Marka Migalskiego, który tworzył podobne stowarzyszenie, i stwierdził, że "na skruszonych pisowców centrum nie chce głosować, natomiast wyborcy PiS takich polityków uważają za zdrajców". Podkreślił również potrzebę zachowania jedności w obliczu "złych rządów Donalda Tuska".

Wewnętrzne napięcia

Według informacji "Newsweeka", pomysł Morawieckiego został odebrany w Prawie i Sprawiedliwości jako próba budowania osobnej frakcji i podważania przywództwa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na Nowogrodzkiej miały rozpocząć się działania mające na celu osłabienie projektu Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński, jak donosi tygodnik, wyznaczył zaufanych ludzi do kontaktu z parlamentarzystami PiS podejrzewanymi o chęć dołączenia do nowej inicjatywy, aby odwieść ich od tego pomysłu. W partii trwa "przeciąganie liny". Dla byłego premiera kluczowe jest, aby stowarzyszenie przyciągnęło jak najwięcej posłów i senatorów, co byłoby sygnałem jego siły wewnątrz ugrupowania. Z kolei otoczenie prezesa Kaczyńskiego dąży do uniknięcia takiego scenariusza.

