Kolejne weto prezydenta! Wiele osób nie będzie zadowolonych

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, która przewidywała formalizację relacji dorosłych osób (w tym tej samej płci) poprzez umowy notarialne i rejestrację w USC, uzasadniając to sprzeciwem wobec de facto wprowadzania związków partnerskich.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zakaz patostreamingu, mającą na celu ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami, takimi jak patostreaming czy freak fighty, dostępnymi w internecie.

Problem patostreamingu został intensywnie nagłośniony przez Polsat News w cyklu "Nie dla patocelebrytów" od 2024 roku, co odegrało znaczącą rolę w zainicjowaniu prac legislacyjnych i finalnym przyjęciu ustawy zakazującej tych treści.

Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta wobec projektu ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Proponowane przepisy przewidywały możliwość zawierania umów notarialnych przez dwie pełnoletnie osoby, niezależnie od płci, co miało na celu formalizację ich relacji. Senat poparł ten rządowy projekt pod koniec czerwca, gdzie 54 senatorów głosowało za, a 29 przeciw.

Projekt ustawy zakładał, że po zarejestrowaniu takiej umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego, partnerzy zyskaliby szereg uprawnień. Obejmowały one m.in. możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, zagwarantowanie prawa do wspólnego mieszkania, a także przyznanie drugiej osobie dostępu do informacji medycznych oraz uprawnień pełnomocnika w codziennych sprawach.

Stanowisko prezydenta w tej kwestii było znane jeszcze przed głosowaniem w Sejmie. Szef gabinetu prezydenta RP, Paweł Szefernaker, sygnalizował wówczas obiekcje głowy państwa. Jak informował, prezydent chce rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.

- Chcemy rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale jeżeli ktoś (...) wprowadza de facto związki partnerskie, nie ma na to zgody pana prezydenta - powiedział.

Ważna ustawa podpisana

W przeciwieństwie do poprzedniego projektu, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zakaz patostreamingu. Akt ten jest odpowiedzią na rosnący problem szkodliwych treści w internecie, które obejmują patostreaming, tzw. freak fighty oraz inne materiały nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży.

Kwestia ta była intensywnie poruszana w przestrzeni publicznej, a znaczącą rolę w jej nagłaśnianiu odegrał Polsat News. Stacja ta, od 2024 roku, prowadziła cykl reportaży pod nazwą "Nie dla patocelebrytów", systematycznie zwracając uwagę na zagrożenia wynikające z tego typu działalności online.

W styczniu 2025 roku opinia publiczna dowiedziała się o podjęciu działań przez kluczowe resorty. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Edukacji rozpoczęły wówczas wspólne prace nad opracowaniem rozwiązań legislacyjnych mających na celu ochronę małoletnich użytkowników internetu.

Ustawa o zakazie patostreamingu przeszła przez Senat bez poprawek 25 czerwca bieżącego roku. Podczas debaty parlamentarnej politycy reprezentujący różne opcje polityczne zgodnie podkreślali kluczową rolę, jaką Polsat News odegrał w podniesieniu świadomości społecznej i politycznej na temat problemu patostreamingu.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zachowuje Karol Nawrocki na trybunach:

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