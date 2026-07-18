Kto był lepszym szefem rządu?

Przez ponad 15 lat III Rzeczpospolita była rządzona przez dwóch polityków – Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. To właśnie oni najdłużej pełnili funkcję premiera po 1989 roku.

Teraz Polacy zostali zapytani, który z nich lepiej sprawdzał się jako szef rządu.

Polacy wskazali faworyta

Z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” wynika, że więcej respondentów lepiej ocenia Donalda Tuska. Obecnego premiera wskazało 37,2 proc. badanych.

Mateusz Morawiecki uzyskał 24,6 proc. głosów. Oznacza to przewagę Tuska wynoszącą ponad 12 punktów procentowych.

Jednocześnie 22,1 proc. ankietowanych uważa, że obaj politycy sprawdzali się w tej roli podobnie, a 16,1 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Dwa nazwiska, które zdominowały politykę

Tusk i Morawiecki to bez wątpienia najważniejsi premierzy ostatnich dwóch dekad. Donald Tusk kierował rządem w latach 2007–2014, a następnie wrócił na stanowisko w grudniu 2023 roku.

Mateusz Morawiecki był premierem od 2017 do 2023 roku. Łącznie obaj politycy spędzili na stanowisku szefa rządu około 15 i pół roku z 36 lat istnienia III RP.

Kto najczęściej stawia na Tuska?

Badanie pokazuje, że obecny premier cieszy się największym poparciem wśród starszych respondentów.

Aż 48 proc. osób po 50. roku życia uważa, że Donald Tusk lepiej radzi sobie jako szef rządu. Podobnego zdania jest 41 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Jeszcze wyraźniejsze wskazania pojawiają się wśród osób osiągających dochody przekraczające 7 tys. zł netto miesięcznie. W tej grupie Tuska jako lepszego premiera wskazało aż 49 proc. badanych.

Młodzi częściej wybierają Morawieckiego

Sondaż pokazuje jednak, że były premier nadal ma swoje mocne zaplecze.

W grupie wiekowej 18–24 lata Mateusz Morawiecki uzyskał nieco lepszy wynik od Donalda Tuska. Jeszcze większa przewaga byłego szefa rządu pojawia się wśród respondentów w wieku 25–34 lata.

Morawiecki jest również częściej wskazywany przez osoby z wykształceniem zawodowym.

Polityczna rywalizacja trwa

Choć Donald Tusk obecnie kieruje rządem, Mateusz Morawiecki nie zniknął z politycznej sceny. Były premier pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, choć według obecnych planów partii nie ma być kandydatem na premiera po wyborach w 2027 roku.

Dodatkowo w ostatnich dniach głośno zrobiło się o sporze wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, którym kieruje Morawiecki. Jarosław Kaczyński oczekuje jego rozwiązania, jednak były premier zapowiada, że nie zamierza się na to zgodzić.

Sondaż pokazuje podział Polaków

Choć Donald Tusk wygrał to porównanie, wyniki badania pokazują, że ocena obu polityków nadal mocno zależy od wieku, wykształcenia i sytuacji materialnej respondentów.

Jedno jest pewne – rywalizacja między dwoma najdłużej urzędującymi premierami III RP wciąż budzi ogromne emocje. A polityczna dyskusja o tym, kto lepiej rządził Polską, zapewne jeszcze długo nie ucichnie.

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