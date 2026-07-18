Rozwód Morawieckiego z PiS rozpoczął się rok temu. Wakacyjny grill będzie finałem?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-07-18 5:10

Wewnętrzna wojna w Prawie i Sprawiedliwości wchodzi w nowy etap! Chociaż prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) nakazał członkom rezygnację z udziału w stowarzyszeniach, Mateusz Morawiecki (58 l.) nie porzuci swojego „Rozwój Plus”. Nie rezygnuje też z zaplanowanego na 31 lipca spotkania tysiąca zwolenników. Czy były premier i jego stronnicy zostaną wyrzuceni z PiS? - Taki scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny - mówi nam ważny polityk PiS. 

Jarosław Kaczyński obok Mateusza Morawieckiego przemawiającego do mikrofonu. O sporze w PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Gadomski/Dąbrowski
  • Mateusz Morawiecki od miesięcy buduje własne zaplecze, ignorując zakazy Kaczyńskiego i wzmacniając „Rozwój Plus”, który coraz bardziej wygląda jak alternatywa wobec PiS.
  • Uchwała o zakazie działalności w stowarzyszeniach uderza bezpośrednio w byłego premiera, a jego odmowa podporządkowania się stawia kierownictwo PiS przed realnym dylematem wykluczenia.
  • Wydarzenie „Rozwój Plus Wy” na tysiąc osób, z generałami i panelami, może być politycznym testem siły Morawieckiego i momentem, który przesądzi o jego przyszłości w PiS.

Harcerze odchodzą z drużyny?

Podziały w PiS pogłębiają się od 2025 r. Główny spór toczy się między stronnikami Mateusza Morawieckiego („harcerzami”) a frakcją „maślarzy”, w której są osoby z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) oraz współpracownicy Zbigniewa Ziobry (56 l.). Symbolem rozłamu w partii stały się dwa osobne spotkania wigilijne. Obok oficjalnego opłatka na Nowogrodzkiej, Morawiecki zorganizował własną, konkurencyjną wieczerzę dla około setki lojalnych mu działaczy, co stanowiło pokaz siły i odrębności.

Oliwy do ognia dolał prezes partii, szukając „młodego” kandydata na premiera, co wykluczyło Morawieckiego. Ostatecznie Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka (49 l.), czyli lidera „maślarzy”. Kiedy Czarnek ruszył w Polskę z prelekcjami, aby przyciągnąć do PiS zwolenników obu Konfederacji, Morawiecki założył stowarzyszenie „Rozwój Plus”, promujące centrową linię partii i ofertę dla umiarkowanych wyborców. Utworzenie stowarzyszenia odebrano jako zagrożenie dla jedności w PiS, ponieważ w przyszłości organizacja ta może zostać przekształcona w partię.

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Były premier zirytował lidera PiS, ponieważ rozwija swoją inicjatywę. – 31 lipca ruszamy z wydarzeniem „Rozwój Plus Wy”. To będą panele, debaty, rozmowy z ekspertami, którzy wiedzą, jak wyrwać Polskę ze stagnacji. Będziemy rozmawiać o gospodarce, bezpieczeństwie, rodzinie, samorządach i o przyszłości naszego kraju – tymi słowami zachęca Morawiecki w internetowym nagraniu do udziału w przygotowanym w stolicy wydarzeniu. Nagranie przypomina spot wyborczy, a kończy się słowami: „Ruszamy po Polskę dumną, wielką i silną”.

Morawiecki policzy "szable"

Podczas spotkania w Warszawie odbędzie się kilka paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział przede wszystkim współpracownicy Morawieckiego. W charakterze ekspertów wystąpi m.in. kilku generałów, w tym Rajmund Andrzejczak (59 l.), były szef Sztabu Generalnego WP. Organizatorzy zapowiedzieli, że w „Rozwój Plus Wy” weźmie udział około 1000 osób, które mają się raczyć daniami z grilla.

Jaki cel przyświeca Morawieckiemu w związku z organizacją konferencji w środku lata? Sergiusz Trzeciak (46 l.), ekspert ds. marketingu politycznego, zauważa, że premier Morawiecki stara się zbudować struktury złożone nie tylko z polityków i parlamentarzystów, ale też z samorządowców, którzy zapewnią mu zaplecze polityczne. Na razie dzieje się to niejako w sposób równoległy do PiS, ale dzięki temu zapleczu mógłby ewentualnie – gdyby było to konieczne – stworzyć alternatywę wobec partii.

- Myślę, że w tej konferencji w Warszawie chodzi o to, żeby policzyć, ile ma się „szabel”, jakie ma się zaplecze i mieć kartę przetargową w ewentualnych rozmowach z PiS - mówi Trzeciak. - Z pewnością osoby, które wezmą udział w spotkaniu w stolicy, będą miały możliwość partycypacji we władzy, jeżeli do niej dojdzie. Jednocześnie przylgnie do nich łatka polityczna, co jest ceną za zaangażowanie się w taką inicjatywę - dodaje ekspert.

Kaczyński ostro o stowarzyszeniach! "Domagamy lojalności wobec partii"

Ogłoszenie konferencji stowarzyszenia przelało szalę goryczy. 15 lipca Kaczyński zwołał posiedzenie kierownictwa partii. Miało dotyczyć nie tylko problemu z Morawieckim, ale też kłopotów z antyukraińskimi wypowiedziami Przemysława Czarnka. Po posiedzeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o podjętej uchwale dotyczącej zakazu działania członków partii w stowarzyszeniach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Jeśli należą do organizacji, mają z nich wystąpić w ciągu siedmiu dni. Co z tymi, którzy nie wyjdą ze stowarzyszeń? Bochenek zaznaczył, że wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii.

"Rozwój Plus" ma wiele do zrobienia

Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak pogrzebać swojego stowarzyszenia. Zamieścił w serwisie X komunikat, w którym tłumaczy, że „Rozwój Plus” to miejsce, w którym Polacy mogą rozmawiać o przyszłości. „Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. (…) Taki jest i pozostanie cel działań „Rozwoju Plus” – pisze były premier. „Mamy w „Rozwoju Plus” dużo do zrobienia dla dobra wspólnego” – to z kolei wpis stronnika Morawieckiego, posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.

Szykuje się więc twarde starcie wewnątrz największej prawicowej partii. Wkrótce okaże się, czy były premier zostanie wyrzucony z partii i utworzy nowe ugrupowanie, czy też uda mu się porozumieć z liderem PiS. A co z Przemysławem Czarnkiem? Tuż po posiedzeniu kierownictwa partii współpracownik Kaczyńskiego, Michał Moskal, zamieścił zdjęcie prezesa i Przemysława Czarnka, którzy siedzą uśmiechnięci przy kawie i owocach. – I tyle z konfliktu w PiS, o którym tyle niektórzy od wczoraj trąbili – napisał Moskal i dodał, że „boczne ścieżki prowadzą donikąd”. 

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MATEUSZ MORAWIECKI