Czy Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię? Znacząca zmiana w sondażu

Wybory parlamentarne dobędą się w przyszłym roku, a tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości znów wrze. Decyzją władz partii politycy muszą zadeklarować opuszczenie wewnętrznych stowarzyszeń. Jedna z takich inicjatyw, czyli stowarzyszenie "Rozwój Plus", została powołana przez Mateusza Morawieckiego.

Były premier powinien opuścić PiS i iść własną drogą? Polacy ocenili takie rozwiązanie

To sprawiło, że coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy, na temat tego, iż były premier może odjeść z PiS na swoje. Co o tym sądzą Polacy? Mamy najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster, w którym postawione zostało pytanie: Czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię?

Okazuje się, że jeżeli chodzi o wszystkich wyborców, to ci w większości uważają, że Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości oraz założyć własne ugrupowanie - 20 proc. dało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 36 proc. "raczej tak", 24 proc. wskazało na odpowiedź "raczej nie", a 20 proc. "zdecydowanie nie".

Porównując te wyniki z poprzednim sondażem dotyczącej tej sprawy od razu widać, że nastroje wyborców się zmieniły (w sondażu Instytutu Badań Pollster z przełomu czerwca i lipca wyniki były następujące: "zdecydowanie tak" 10 proc., "raczej tak" 22 proc., "zdecydowanie nie" 40 proc., "raczej nie" 28 proc.).

Wyborcy PiS przeciwni odejściu Morawieckiego z partii. Nie chcą takiego scenariusza

Pracownia badawcza sprawdziła też, co na ten temat mają sami wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Ci są jednak w większości przeciwni wewnętrznym podziałom i odejściu byłego premiera z PiS oraz zakładaniu przez niego partii. Przeciwników takich pomysłów jest aż 49 proc., a za nową drogą Morawieckiego opowiedziało się jedynie 20 proc., natomiast 31 proc. nie wie/nie ma zdania w tej sprawie.

Ekspert ocenia, co dalej z Mateuszem Morawieckim w PiS

A jak na sprawę zawirowań w PiS w kontekście Morawieckiego patrzą eksperci? W programie "Dudek o polityce" prof. Antoni Dudek przyznał, że nie jest zaskoczony takim obrotem spraw, zaskoczyło go jedynie, że doszło do wrzenia już teraz:

- Od dłuższego czasu nie miałem wątpliwości, że pęknięcie w PiS jest nienaprawialne, tylko sądziłem, że prezes będzie próbował przeczekać Morawieckiego do wiosny przyszłego roku i dopiero na etapie kończenia prac nad listami wszyscy ludzie Morawieckiego zostaną usunięci.

Co więcej, zdaniem profesora to, co teraz się dzieje w PiS prowadzi do jednego: - Raz można było taką operację i separację przeprowadzić, ale tego już się nie uda posklejać. Pytanie, jak dokona się ten rozwód, czy w sposób krótki, gwałtowny, czy potrwa, gnijąc w konwulsjach, i ostatecznie się rozsypie wiosną przyszłego roku - podsumował prof. Dudek.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.