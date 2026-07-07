Co trzeci Polak chce, żeby Morawiecki utworzył partię

Sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że po odrzuceniu głosów niezdecydowanych aż 68% Polaków sprzeciwia się założeniu nowej partii przez Mateusza Morawieckiego, a pomysł ten popiera 32% badanych.

Prof. Wojciech Rafałowski zauważa, że poparcie to może pochodzić zarówno od realnych zwolenników byłego premiera, jak i od wyborców obecnej koalicji, którzy liczą na rozłam i osłabienie PiS.

Zdaniem eksperta powołanie stowarzyszenia „Rozwój Plus” to na tym etapie jedynie element wewnętrznej walki o władzę i próba zinstytucjonalizowania własnej frakcji w strukturach PiS.

Rozwój Plus zagrożeniem dla PiS?

Założenie stowarzyszenia Rozwój Plus wywołało burzę w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Ale pomimo sprzeciwu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie zabrakło chętnych do wstąpienia do Rozwoju Plus. W odpowiedzi część polityków ugrupowania założyło konkurencyjne stowarzyszenie – Po Pierwsze Polska, na którego czele stanął Jacek Sasin. Nie trudno domyślić się, że Mateusz Morawiecki może kiedyś przekształcić swoje stowarzyszenie w partię, co oznaczałoby, że odchodzi z PiS wraz ze swoimi stronnikami.

Czy były premier powinien założyć własną partię? Takie pytanie zadał ankietowanym Instytut Badań Pollster. Pominąwszy odpowiedzi „nie wiem” i „nie mam zdania”, oraz po zsumowaniu odpowiedzi osób zdecydowanych oraz odpowiadających „raczej tak” lub „raczej nie”, okazało się, że większość z nas (68 proc.) nie chce partii Morawieckiego. Ale pozostałe 32 proc., czyli co trzeci ankietowany, popiera założenie ugrupowania przez byłego premiera.

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Morawiecki nie powinien otwierać szampana

Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wojciech Rafałowski, podkreśla, że ten wynik nie jest łatwy w interpretacji, ponieważ nie znamy preferencji politycznych ankietowanych. – Zakładam, że osoby, które popierają założenie partii przez Mateusza Morawieckiego, to z jednej strony osoby, które na nią zagłosują. Wówczas byłby to wynik znakomity dla byłego premiera. Natomiast za nową partią równie dobrze mogą być osoby, które popierają koalicję rządową, ale wiedzą, że pojawienie się partii Morawieckiego może rozbić szeregi PiS. To zepsuje szanse PiS na przejęcie władzy – tłumaczy Rafałowski.

Były premier pokazuje swoja odrębność

Czy były premier rzeczywiście może chcieć odejść z PiS i wystartować z nowym ugrupowaniem w wyborach, czy też założone przez niego stowarzyszenia jest elementem walki o władzę w PiS? – Na razie to jest próba przejęcia władzy. Widać, że plan Przemysława Czarnka, aby przejąć elektorat Grzegorza Brauna, nie powiódł się. W tej sytuacji Mateusz Morawiecki zinstytucjonalizował swoją odrębność, swoją frakcję w PiS, właśnie poprzez stowarzyszenie. Spodziewam się, że wkrótce po raz kolejny były premier spróbuje podkreślić swoją odrębność, a być może nawet będzie chciał rozliczyć Czarnka, wskazując, że nie udało mu się zrealizować planu przyciągnięcia wyborców – tłumaczy Wojciech Rafałowski.

Badanie wykonano metodą CAWI w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2026 r. na próbie 1042 dorosłych Polaków.

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