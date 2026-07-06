"Sytuacja Zbigniewa Ziobry się zmieniła". Ekstradycja coraz bliżej?!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-06 14:14

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha gościł w poniedziałek 6 lipca 2026 roku w Radiu ZET. Choć w rozmowie przyznał on, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry nie został jeszcze skierowany do strony amerykańskiej, to jest to kwestia nadchodzących tygodni. Mało tego! Myrcha zwrócił przy tym uwagę, że sytuacja polityka PiS uległa ostatnio poważnym zmianom, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do jego powrotu do kraju.

Ziobro & Myrcha
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express (2)

Przypomnijmy, że 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie definitywnie zatwierdził postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, odrzucając apelację jego prawników. To oznacza, że lutowa decyzja o areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości jest już wiążąca. Jej uprawomocnienie jest bezpośrednim przygotowaniem do wystąpienia o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie się znajduje. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zaznaczył w poniedziałkowej audycji "Gość Radia ZET", że formalny wniosek o ekstradycję polityka nie został jednak jeszcze przekazany Amerykanom. - Sądzę, że to kwestia pewnie najbliższych kilku tygodni - zapowiedział.

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Następnie dodał: 

- W ciągu ostatnich kilku dni sytuacja posła Ziobry się zmieniła. Ma prawomocnie zakończone postępowanie aresztowe i został mu cofnięty status uchodźcy

Arkadiusz Myrcha przyznał również, że to, czy uda się ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do Polski, wpłynie na wynik przyszłorocznych wyborów. W dalszej części rozmowy wiceminister sprawiedliwości zwrócił ponadto uwagę, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na postawienie ponad 20 zarzutów byłemu prokuratorowi generalnemu, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jego zdaniem były minister sprawiedliwości "swoją postawą wystawia sobie jak najgorsze świadectwo".

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- Już nie takich wirażków widzieliśmy, którzy w mediach potrafili sobie pogadać, ponaśmiewać się z organów ścigania, a prędzej czy później i tak stanęli przed organem sprawiedliwości - dodał na koniec.

Galeria poniżej: Tak mieszka wiceminister Myrcha z żoną posłanką Kingą Gajewską i gromadką dzieci

Tak mieszka wiceminister Myrcha z żoną posłanką Kingą Gajewską i gromadką dzieci
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Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania?
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ARKADIUSZ MYRCHA
ZBIGNIEW ZIOBRO