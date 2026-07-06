PILNE! Złowieszczy apel Donalda Tuska. "Nie igrajcie z ogniem"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-06 12:56

W poniedziałek 6 lipca 2026 roku Donald Tusk pojawił się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, gdzie podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a amerykańską firmą Anduril. Przy tej okazji premier postanowił zabrać głos w sprawie wspierania przez Polskę walczącej Ukrainy. - W ostatnich godzinach głośno jest o Patriotach. Symbolicznie mówimy o Patriotach, to znaczy pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ale ja przy tej okazji chciałbym powiedzieć parę słów o patriotach, tzn. o ludziach, którzy naprawdę mądrze rozumieją to, co jest dobre i ważne dla Polski. Ponawiam swój apel do wszystkich polityków, począwszy od prezydenta: nie igrajcie z ogniem - złowieszczo mówił Tusk.

Premier Donald Tusk przemawia do mikrofonu na tle drzew. O apelu w sprawie pomocy Ukrainie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Kancelaria Premiera/ Materiały prasowe Donald Tusk

Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował w niedzielę 5 lipca 2026 roku na polityczną burzę wokół możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Szef MON poinformował, że po konsultacji z Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat 2022-2026 (WIĘCEJ: Kosiniak-Kamysz odtajnia donacje dla Ukrainy. SKW ma zbadać przecieki). Do sprawy odniósł się też premier. - Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojny z Rosją była przedmiotem naszego narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach (...), ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią Rosji - oznajmił stanowczo.

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- Nikt nie krytykował naszych poprzedników, gdy decydowali o dużych transferach polskiej broni do Ukrainy. Nikt tego nie krytykował, choć akcja była bardzo masywna i wiązała się z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. (...) Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju - przekonywał. 

Następnie pytał retorycznie:

- Chyba nie przeszliście, zwracam się tutaj do wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc dla Ukrainy — na stronę Rosji? Tak nie może być!

Od początku naszej współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by donacje, nasza pomoc, nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to i wiele skuteczniej, niż ci, którzy dziś podnoszą krzyk, choć przed nami podejmowali bardziej ryzykowne decyzje - ocenił jednoznacznie.

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Tusk zaapelował ponadto, by "nie czynić z kwestii bezpieczeństwa pola walki politycznej". - To pole walki jest zupełnie gdzie indziej. Musimy utrzymać porozumienie ponad podziałami, bo szybko zapłacimy za to wysoką cenę. Nie mam wątpliwości, że droga, którą wytoczyliśmy, jest bez alternatywy (...) Wiem, że jest pokusa, że jakiś [Grzegorz] Braun, trole, inny Konfederata, rosyjski agent, rosyjski polityk, podpowiedzą, że to Ukraina jest wrogiem, na nich trzeba ruszać. Niektórym się to podoba i zaczynają tak grać. Dla takiej taniej popularności nie można narażać bezpieczeństwa Polski. Opamiętajcie się, bo to jest naprawdę ostatnia chwila - grzmiał premier.

Galeria poniżej: Podpisanie umowy o współpracy PGZ i WZL-2 z Anduril Industries

Podpisanie umowy o współpracy PGZ i WZL-2 z Anduril Industries
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TUSK UCIEKNIE Z POLSKI?!
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DONALD TUSK
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
WOJNA NA UKRAINIE