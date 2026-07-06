Pilne wieści z Pentagonu! Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce już niedługo!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-06 7:45

Pilne doniesienia prosto zza oceanu! Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, Polska już wkrótce może stać się jeszcze ważniejszym punktem na militarnej mapie Europy. W ciągu zaledwie trzech miesięcy do naszego kraju mają przybyć dodatkowi żołnierze amerykańscy, co stanowi jasny sygnał zacieśniania współpracy obronnej z Waszyngtonem. Ale to nie wszystko! W tle toczą się intensywne negocjacje w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce, która na stałe umocniłaby obecność sojuszniczych sił na wschodniej flance NATO. Decyzja w tej kluczowej dla bezpieczeństwa Polski kwestii ma zapaść w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, a administracja USA deklaruje pełną wolę polityczną, by zrealizować oba przedsięwzięcia. Czy to oznacza, że „Fort Trump” wreszcie stanie się rzeczywistością?

Amerykański żołnierz przemawia do polskich wojskowych. O wsparciu USA dla Polski przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Lech Muszyński/ PAP
  • Pentagon rozważa znaczące zwiększenie obecności wojskowej w Polsce, odpowiadając na napięcia na wschodniej flance NATO i rosnące zagrożenie.
  • Zwiększyć ma to zdolności odstraszania i obrony na wschodniej granicy.
  • Dowiedz się, kiedy dokładnie możemy spodziewać się kolejnych amerykańskich sił i jakie to ma konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski!

Informacje, które obiegły media dzięki „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, są z pewnością przełomowe. System rotacyjny wojsk amerykańskich w Polsce, który od lat stanowi fundament naszej obrony, ma zostać wzmocniony o nowe siły. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Waszyngton nie tylko potwierdza swoje zaangażowanie, ale wręcz je pogłębia. Rozmowy na najwyższym szczeblu, prowadzone przez otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej z przedstawicielami administracji USA, koncentrują się na dwóch kluczowych celach: błyskawicznym wzmocnieniu kontyngentu oraz długoterminowym planie budowy stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Ta druga opcja, choć wymaga czasu, jest priorytetem dla polskiego rządu, który widzi w niej gwarancję stabilności i odstraszania potencjalnego agresora.

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Kluczową rolę w tych negocjacjach miał w ostatnim czasie odgrywać Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który właśnie wrócił z serii ważnych spotkań w Pentagonie. Jego wizyta w sercu amerykańskiej machiny obronnej miała na celu utwierdzenie sojuszników w przekonaniu o niezłomności Polski i jej roli jako kluczowego partnera w regionie. Jak sam podkreśla, rozmowy były niezwykle owocne. - Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Potwierdziły to moje rozmowy, m.in. spotkanie z głównym strategiem Pentagonu – Elbridgem Colbym (podsekretarz stanu ds. polityki w Departamencie Wojny). Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco – cytuje „DGP” słowa Grodeckiego, który nie kryje optymizmu.

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„Dziennik Gazeta Prawna” dowiedział się, że ostateczna decyzja wojskowa w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma zostać podjęta w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To stosunkowo krótki horyzont czasowy, biorąc pod uwagę złożoność i wagę takiej inwestycji. Fakt, że Amerykanie deklarują „wolę polityczną i determinację”, by zrealizować oba przedsięwzięcia – czyli wysłanie dodatkowych żołnierzy, jak i budowę stałej bazy – świadczy o strategicznym znaczeniu Polski dla obronności całego sojuszu. Dla naszego kraju oznacza to nie tylko zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, ale również potencjalny impuls gospodarczy i technologiczny.

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