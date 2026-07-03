Powrót obowiązkowego wojska? Prawie połowa Polaków mówi „tak”

Temat obowiązkowej służby wojskowej wraca w debacie, a sondaż ujawnia głęboki podział Polaków w obliczu napięć międzynarodowych.

47% ankietowanych popiera powrót poboru, jednak aż 40% jest przeciw, a 13% nie ma zdania, co pokazuje skalę dylematu.

Czy powszechny pobór to realna odpowiedź na zagrożenia? Poznaj argumenty zwolenników i przeciwników, by zrozumieć przyszłość obronności kraju.

Temat obowiązkowej służby wojskowej powraca w debacie publicznej regularnie, szczególnie w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej i trwającej wojny za wschodnią granicą Polski. Najnowszy sondaż wskazuje, że choć zwolenników przywrócenia poboru jest nieco więcej niż przeciwników, różnica pozostaje niewielka, co świadczy o głębokim podziale opinii społecznej.

Na pytanie: „Czy w Polsce powinien zostać przywrócony obowiązkowy powszechny pobór do wojska?” 19 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 28 proc. „raczej tak”. Łącznie daje to 47 proc. poparcia dla tego rozwiązania.

Pobór do wojska wróci? Polacy wyraźnie podzieleni

Przeciwko przywróceniu obowiązkowego poboru opowiada się 40 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 21 proc. respondentów, natomiast „zdecydowanie nie” — 19 proc.

Wojsko Polskie wzmacnia logistykę. Nowe Herculesy dla floty Abramsów

Jednocześnie aż 13 proc. badanych przyznało, że nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania, co pokazuje, że temat wciąż pozostaje otwarty i może być podatny na wpływ bieżących wydarzeń.

Wyniki badania jasno wskazują, że kwestia ewentualnego powrotu poboru budzi silne emocje i dzieli opinię publiczną. Zwolennicy argumentują, że w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych państwo powinno inwestować nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale także w przygotowanie obywateli do obrony kraju. Przeciwnicy podkreślają natomiast, że obowiązkowa służba wojskowa jest rozwiązaniem przestarzałym i nie odpowiada współczesnym realiom społecznym oraz gospodarczym.

Bezpieczeństwo i wojna za granicą

Debata o poborze toczy się w czasie intensywnych zmian w polskiej polityce obronnej. Polska systematycznie zwiększa wydatki na wojsko, rozbudowuje liczebność armii oraz wzmacnia swoją rolę na wschodniej flance NATO. W tle pozostaje wojna w Ukrainie, która znacząco wpłynęła na postrzeganie bezpieczeństwa w regionie i skłoniła wielu ekspertów do ponownego rozważenia różnych modeli przygotowania obronnego społeczeństwa.

Sondaż pokazuje jednak, że mimo rosnącej świadomości zagrożeń, Polacy nie są zgodni co do tego, czy odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa powinien być powrót do obowiązkowego poboru.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.06–01.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1042 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna dla populacji w wieku 18+, a maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Poniżej galeria zdjęć: Wojsko Polskie wzmacnia logistykę. Nowe Herculesy dla floty Abramsów

28

Express Biedrzyckiej - wstęp