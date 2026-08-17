Nauczyciele ruszą pod kancelarię Tuska. ZNP podał datę wielkiego protestu

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-17 8:11

Koniec wakacji może być gorący nie tylko dla uczniów. ZNP potwierdza, że 31 sierpnia nauczyciele będą protestować przed Kancelarią Premiera. Związek domaga się nowego systemu wynagrodzeń i wskazuje, że 15-procentowa podwyżka mogłaby być pierwszym etapem zmian.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz z dłońmi pod brodą. O nadchodzącym proteście nauczycieli przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Tomasz Jastrzebowski/ Reporter
  • Nauczyciele z ZNP zapowiadają wielki protest pod Kancelarią Premiera 31 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, w obliczu braku postępów w rozmowach z rządem.
  • Związek domaga się nowego, stabilnego systemu wynagradzania, powiązanego z przeciętną krajową płacą, oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki jako pierwszego kroku.
  • Sprawdź, dlaczego rozmowy utknęły w martwym punkcie i co to oznacza dla przyszłości edukacji w Polsce.

ZNP nie odwołuje protestu. Nauczyciele stawią się przed KPRM

Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje zapowiedź manifestacji w Warszawie. Protest ma odbyć się 31 sierpnia, czyli dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapewnia, że decyzja w tej sprawie się nie zmieniła.

– Nasz protest pozostaje aktualny. Odbędzie się 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – mówi w rozmowie z „Faktem”.

Związkowcy nie ukrywają rozczarowania tempem rozmów z rządem. Broniarz przekonuje, że od czerwcowego spotkania z przedstawicielami władz niewiele się wydarzyło.

– Poza spotkaniem 24 czerwca, podczas którego mówiłem, że jeśli państwo nie będzie inwestować w nauczycieli, to znajdziemy się na równi pochyłej, to od tamtej pory właściwie nic się nie wydarzyło. Nie ma rozmów ani dyskusji. W jednej z telewizji pani minister Nowacka zapowiedziała około 11-procentowe podwyżki, ale mam wrażenie, że była to bardziej medialna zapowiedź niż konkretna propozycja odpowiadająca rzeczywistej sytuacji – mówi Sławomir Broniarz.

Nauczyciele chcą nowego systemu wynagrodzeń

Sednem sporu nie jest jednak wyłącznie wysokość przyszłorocznej podwyżki. ZNP od dawna domaga się trwałego powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Zdaniem związku pozwoliłoby to skończyć z coroczną walką o wysokość podwyżek.

– Bardzo zależy nam na powiązaniu systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Uważamy, że byłoby to rozwiązanie modelowe i docelowe. Aby jednak dojść do tego poziomu, proponujemy stopniowe zmniejszanie obecnej różnicy. 15-procentowa podwyżka byłaby jednym z etapów dochodzenia do tego rozwiązania, przy założeniu, że cały proces mógłby zostać rozłożony na dwa-trzy lata – podkreśla szef ZNP.

Związek zwraca też uwagę na los obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Według Broniarza od blisko dwóch lat nie ma w Sejmie oczekiwanego postępu w tej sprawie. Prezes ZNP przypomina także deklaracje składane przed wyborami przez Koalicję Obywatelską.

– Trzeba też pamiętać, że Koalicja Obywatelska szła do wyborów, deklarując pełną akceptację rozwiązania proponowanego przez związek – mówi.

MEN zapowiada zmiany w płacach nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że prace nad zmianą zasad wynagradzania nauczycieli trwają. Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca informowała w lipcu PAP, że „MEN konsekwentnie pracuje nad wypracowaniem trwałego mechanizmu kształtowania wynagrodzeń nauczycieli”. Resort chce odejść od sytuacji, w której wysokość podwyżek jest przedmiotem nowych negocjacji przy każdym kolejnym budżecie.

– Celem jest stworzenie stabilnego systemu powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi, który zastąpi coroczne negocjacje dotyczące wysokości podwyżek – podkreślała Gorczyca.

I dodawała:

– Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie służyło im (nauczycielom - red.) przez lata, a nie tylko odpowiadało na potrzeby jednego budżetu.

Na razie stanowiska rządu i związkowców nie doprowadziły do odwołania demonstracji. Jeśli nic się nie zmieni, nauczyciele pojawią się przed KPRM 31 sierpnia.

Polityka SE Google News
Barbara Nowacka. Kiedy bardzo tęsknię chcę zadzwonić do mamy.
Galeria zdjęć 10
SUSKI O AFERACH PiS: NADAL BĘDZIEMY TO ROBIĆ
Sonda
Czy nauczyciele powinni dostać 15-procentową podwyżkę?
DUDEK o polityce
PROF. DUDEK: UCIEKINIER ROMANOWSKI, GIGANTYCZNY WYCIEK DANYCH i ZAMACH NA TRYBUNAŁ! | Dudek o Polityce
DUDEK o polityce
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR BRONIARZ
BARBARA NOWACKA
NAUCZYCIELE