Seniorze, sprawdź jak zwiększyć 14. emeryturę 

14. emerytura może być wyższa

Standardowo ZUS potrąca od czternastki składkę zdrowotną (9 proc.) oraz zaliczkę na PIT (12 proc.). Złożenie wniosku EPD‑21 powoduje, że ZUS nie pobierze zaliczki na podatek, dzięki czemu senior otrzyma wyższą kwotę „na rękę”. Mechanizm jest prosty: osoby o niskich dochodach – z rocznym przychodem do 30 tys. zł – mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, więc i tak odzyskałyby pobraną zaliczkę przy rozliczeniu PIT. Różnica polega na tym, kiedy dostaną pieniądze: bez wniosku dopiero wiosną, a po złożeniu EPD‑21 już we wrześniu, razem z czternastką. W zależności od wysokości emerytury lub renty, daje to dodatkowe 170–225 zł.

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Trzeba jednak pamiętać, że złożenie EPD‑21 nie jest korzystne dla wszystkich. Seniorzy z wyższymi świadczeniami lub dorabiający, którzy przekroczą roczny dochód 30 tys. zł, nie mieszczą się w kwocie wolnej od podatku. Jeśli wstrzymają pobieranie zaliczek przez ZUS, otrzymają wyższą czternastkę teraz, ale będą musieli dopłacić brakujący podatek w rozliczeniu rocznym. W ich przypadku wniosek oznacza jedynie przesunięcie terminu zapłaty fiskusowi.

Jak złożyć wniosek EPD-21

Aby ZUS uwzględnił oświadczenie przy wrześniowej wypłacie, formularz EPD‑21 trzeba złożyć do końca sierpnia. Można to zrobić elektronicznie przez PUE ZUS albo papierowo w dowolnej placówce.

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Przypominamy, że wysokość 14. emerytury w 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto.

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