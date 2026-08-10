60 tys. zł kwoty wolnej od podatku? Emeryci mogą zyskać nawet 3600 zł!

– Podwojenie kwoty wolnej do 60 tys. zł nie zmienia nic dla emerytów z najniższymi świadczeniami, bo już dziś nie płacą podatku – ich emerytury mieszczą się w obecnym limicie 30 tys. zł.– Pierwsze realne korzyści pojawiają się dopiero przy emeryturach powyżej ok. 2500 zł, ale są niewielkie; dopiero przy świadczeniach 3000–4000 zł zysk rośnie do kilkuset złotych rocznie.– Najwięcej zyskują emeryci z wyższymi świadczeniami, bo większa część ich dochodu wpada w próg podatkowy – podniesienie kwoty wolnej realnie obniża im podatek nawet o ok. 300 zł rocznie

Wyższa kwota wolna a emerytura

Minister finansów Andrzej Domański (45 l.) ujawnił, że resort analizuje możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł. Gdyby wprowadzono taką ulgę, skorzystaliby z niej m.in. seniorzy, którzy mają średnie i wysokie emerytury i to nawet do 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie!

Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł została wprowadzona kilka lat temu w ramach Polskiego Ładu. Dzięki niej wielu Polaków płaci niższe podatki lub nie płaci ich wcale, jeśli ich dochód roczny nie przekracza właśnie 30 tys. zł. Zaliczają się do tej grupy najubożsi emeryci z emeryturą minimalną lub nieco wyższą od minimalnej. Koalicja Obywatelska przed wyborami zapowiadała podwyższenie kwoty wolnej do 60 tys. zł, ale po dojściu do władzy i przeanalizowaniu stanu budżetu państwa stwierdzono, że jest to na razie niemożliwe. Aktualnie trwają jednak przymiarki do zrealizowania obietnicy. – Resort pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku – powiedział minister Andrzej Domański w TVN24.

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300 zł więcej co miesiąc

Kto z emerytów skorzysta na wyższej kwocie wolnej od podatku? Wyliczenia pokazują, że podniesienie kwoty wolnej z 30 do 60 tys. zł daje realny zysk dopiero emerytom z wyższymi świadczeniami. Osoby z emeryturą do ok. 2400 zł nie odczują żadnej zmiany, bo już dziś nie płacą podatku. Pierwsze korzyści pojawiają się przy świadczeniach powyżej ok. 2500 zł, ale są niewielkie. Prawdziwy efekt widać dopiero przy emeryturach rzędu 3000–4000 zł i wyższych – tam zysk rośnie do ok. 300 zł rocznie. Im większa emerytura, tym większa część świadczenia wpada w próg podatkowy, więc podwojenie kwoty wolnej realnie obniża podatek. W skrócie: zmiana jest neutralna dla najniższych emerytur, symboliczna dla średnich i wyraźnie korzystna dla wyższych.Szczegółowe szacunki zysku dla emerytów z wyższej kwoty wolnej przedstawiamy w tabeli poniżej.

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