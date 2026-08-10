Czarzasty spotkał się z szefem parlamentu Ukrainy. „Ludzie się opluwają na ulicy”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-10 14:41

Włodzimierz Czarzasty zabrał głos na temat napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem marszałek Sejmu mówił o potrzebie odbudowania zaufania. Apelował też, by politycznych sporów nie przenosić na relacje między Polakami i Ukraińcami.

Włodzimierz Czarzasty
Autor: Super Express Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty spotkał się z Rusłanem Stefanczukiem

Włodzimierz Czarzasty spotkał się w poniedziałek, 10 sierpnia, w Szczawnicy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Spotkanie obu szefów parlamentów było wcześniej zapowiadane przez Kancelarię Sejmu.

Jednym z głównych tematów były relacje Polski i Ukrainy. Czarzasty podkreślał podczas wspólnego briefingu, że niezależnie od napięć politycznych między Warszawą i Kijowem konieczne jest utrzymanie bezpośrednich kontaktów parlamentarnych.

– Uważamy, że musi być kanał komunikacji między parlamentem ukraińskim i parlamentem polskim i że nie ma takiej sytuacji złej, z której by nie było wyjścia, że trzeba wzajemne zaufanie odbudować, a nie budować nienawiści na tej sytuacji, która miała miejsce – stwierdził marszałek Sejmu.

„Nie przenosić sporów politycznych na ludzi”

Czarzasty zwrócił także uwagę na pogorszenie atmosfery między częścią Polaków i Ukraińców. Jego zdaniem konflikty między władzami czy politykami nie powinny przekładać się na codzienne stosunki między obywatelami obu państw.

– Różnie mogą wyglądać stosunki polityczne między Polską a Ukrainą, różnie mogą się układać sprawy między prezydentami, premierami, politykami. Ale jest w tym wszystkim serce, humanizm, dzieci, są w tym wszystkim ludzie. I wszystko to, co musimy zrobić, to to, żeby nie przenosić sporów politycznych na ludzi. Żeby nie zdarzało się tak, że ludzie się opluwają na ulicy, że ludzie, którzy się kochali 4 lata temu, w tej chwili, po 4 latach w Polsce, się kłócą, Polacy i Ukraińcy, Ukraińcy i Polacy. To do niczego dobrego nie doprowadzi – mówił.

Poniedziałkowe spotkanie miało również wymiar symboliczny. Czarzasty i Stefanczuk odwiedzili w Szczawnicy dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski na wypoczynek po doświadczeniach związanych z wojną.

Czarzasty: potępiam złe zachowania po obu stronach

Marszałek Sejmu zaznaczył jednocześnie, że krytycznie ocenia niewłaściwe zachowania niezależnie od tego, której strony dotyczą.

– Potępiam wszystkie złe zachowania zarówno ze strony Polaków w stosunku do Ukraińców, jak i Ukraińców w stosunku do Polaków. Bo te złe rzeczy się po prostu w Polsce zdarzają i właśnie takie inicjatywy i spotkania są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie – powiedział Czarzasty.

Nie jest to pierwszy apel marszałka Sejmu o wyciszenie napięć między Warszawą a Kijowem. Pod koniec czerwca Czarzasty mówił, że stosunki polsko-ukraińskie być może wymagają „resetu”, przy zachowaniu „polskiej dumy, polskiego honoru”.

Wcześniej podkreślał także, że w interesie Polski jest utrzymywanie dobrych relacji z Ukrainą, choć jednocześnie krytycznie wypowiadał się o części ukraińskich decyzji dotyczących polityki historycznej.

Poniżej galeria zdjęć: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

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  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu, aby omówić napięte relacje między Polską a Ukrainą.
  • Czarzasty zaapelował o pilną odbudowę wzajemnego zaufania i przestrzegł przed przenoszeniem politycznych sporów na zwykłych obywateli.
  • Odkryj, dlaczego marszałek widzi konieczność "resetu" i jak jego zdaniem uniknąć pogłębiania podziałów między narodami.
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WŁODZIMIERZ CZARZASTY