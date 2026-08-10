Mocne słowa Sikorskiego o PiS. Padło określenie „agresywne kretynizmy”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-10 13:41

Radosław Sikorski ostro zareagował na spór wokół wpisu Przemysława Czarnka o Finlandii i pociskach Patriot dla Ukrainy. Wicepremier napisał o „jakizacji PiS” i „agresywnych kretynizmach”. W tle jest istotny szczegół: Finlandia nie posiada systemów Patriot.

Minister Radosław Sikorski podczas wystąpienia. O jego komentarzu w sprawie PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AKPA
  • Radosław Sikorski ostro skrytykował Przemysława Czarnka za wpis o Finlandii i Patriotach, nazywając go „agresywnym kretynizmem”.
  • Polityk PiS kwestionował pomoc dla Ukrainy, sugerując odmowę Finlandii, jednak fińskie wojsko nie posiada systemów Patriot.
  • Odkryj, dlaczego ta dezinformacja wywołała burzę i co Sikorski rozumie przez kontrowersyjną „jakizację PiS”.

Sikorski ostro o PiS. „Jakizacja postępuje”

Radosław Sikorski ponownie ostro uderzył w Prawo i Sprawiedliwość. Wicepremier i minister spraw zagranicznych odniósł się w niedzielę do dyskusji wywołanej wpisem Przemysława Czarnka dotyczącym pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ryszard Majer w Rozwoju Plus. Kolejny senator dołącza do Mateusza Morawieckiego

Sikorski udostępnił komentarz zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Bartosza T. Wielińskiego, który zwrócił uwagę na problem z argumentacją polityka PiS.

– Jakizacja PiS postępuje. Definiuję ją jako wypowiadanie z wielką pewnością siebie agresywnych kretynizmów. Niestety mamy chyba naturalną skłonność do podążania za szarlatanami, którzy zwalniają z myślenia – napisał Sikorski na platformie X.

Poszło o wpis Przemysława Czarnka

Początek sporu sięga wpisu Przemysława Czarnka. Polityk PiS odniósł się do informacji dotyczących fińskiej pomocy dla Ukrainy i zestawił stanowisko Helsinek z decyzjami polskiego rządu.

– Finlandia nie przekaże Ukrainie pocisków do Patriotów, bo to sprzeczne z interesami narodowymi kraju. Czy przekazanie naszych pocisków było zgodne z polskimi interesami? A może Finowie są prorosyjscy? Czekamy na wytyczne od Tuska – napisał Czarnek.

Polityk nawiązał do wypowiedzi fińskiego ministra obrony Anttiego Häkkänena. Minister mówił o konieczności zachowania odpowiednich zdolności obronnych Finlandii i zwracał uwagę na ograniczenia związane z produkcją amerykańskiego uzbrojenia.

Finlandia nie ma Patriotów

W tym miejscu pojawia się jednak istotny szczegół. Fińskie siły zbrojne nie posiadają systemów Patriot, a więc Finlandia nie dysponuje własnym zapasem pocisków do tych systemów w takim znaczeniu jak Polska, która Patrioty ma na wyposażeniu.

Potwierdzają to oficjalne informacje fińskich sił zbrojnych. W wykazie używanych obecnie naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej znajdują się NASAMS, Crotale, ASRAD-R, RBS70 oraz Stinger. Patriota na tej liście nie ma.

Finowie zdecydowali się natomiast na inny system dalekiego zasięgu. W 2023 roku resort obrony wybrał David’s Sling, rozwijany wspólnie przez Izrael i Stany Zjednoczone. System ma wejść do fińskiej służby w drugiej połowie obecnej dekady.

Do tej kwestii odniósł się Wieliński.

– Finlandia nie przekazała żadnych Patriotów Ukrainie, bo jej siły zbrojne nie posiadają takiego sprzętu – napisał dziennikarz.

Jego wpis udostępnił następnie Sikorski, dodając swój komentarz o „jakizacji PiS”.

Polska przekazała Ukrainie pociski do Patriotów

Spór ma szersze tło. Polski rząd potwierdził w lipcu, że Polska przekazała Ukrainie pociski przeznaczone do systemu Patriot. Według informacji Kancelarii Premiera decyzję podjęto na wniosek NATO i strony amerykańskiej.

Wywołało to ostrą reakcję PiS. Czarnek mówił wówczas o „jawnym rozbrajaniu Polski” i krytykował fakt, że o przekazaniu pocisków nie poinformowano wcześniej prezydenta Karola Nawrockiego oraz sejmowej komisji obrony.

Rząd odpierał te zarzuty. 14 lipca Donald Tusk informował, że w tamtym momencie nie planuje kolejnych donacji sprzętu dla Ukrainy, podkreślając jednocześnie, że działania Polski są koordynowane z sojusznikami.

Co Sikorski miał na myśli, pisząc o „jakizacji PiS”?

Sformułowanie użyte przez Sikorskiego nie pojawiło się w politycznej debacie po raz pierwszy.

„Jakizacja” jest używanym ostatnio w publicystyce określeniem odnoszącym się do Patryka Jakiego i rosnącego wpływu jego politycznej linii na Prawo i Sprawiedliwość. „Rzeczpospolita” pisała w ostatnich dniach o „lęku przed jakizacją partii” w kontekście wewnętrznego sporu w PiS, konfliktu ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego i dyskusji o kierunku, w którym powinno pójść ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Sikorski nadał temu określeniu własną, zdecydowanie bardziej obraźliwą definicję, pisząc o wypowiadaniu „z wielką pewnością siebie agresywnych kretynizmów”.

Sikorski i Czarnek regularnie się ścierają

Nie jest to pierwsza w ostatnim czasie ostra wymiana między Sikorskim a Czarnkiem. Kilka dni wcześniej szef polskiej dyplomacji krytykował propozycje Czarnka dotyczące rosyjskiej ambasady w Warszawie. Wtedy również użył wobec polityka PiS mocno złośliwego określenia.

Wcześniej Sikorski kpił także z wyboru Czarnka na kandydata PiS na premiera, stwierdzając, że byłby on „bardzo dobrym kandydatem na premiera” Afganistanu. Niedzielny wpis pokazuje, że polityczny spór między wicepremierem a jednym z czołowych polityków PiS szybko nie wygaśnie.

Poniżej galeria zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

Polityka SE Google News
Radosław Sikorski, Antoni Macierewicz
Galeria zdjęć 21
MORAWIECKI JEST CHORY NA WŁADZĘ?
Sonda
Jak oceniasz słowa Radosława Sikorskiego pod adresem PiS?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI