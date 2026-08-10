Ryszard Majer w Rozwoju Plus. Kolejny senator dołącza do Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki wzmacnia swoje polityczne zaplecze, a do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył senator Ryszard Majer, trzykrotnie wybrany z list PiS.

Majer deklaruje, że jego ruch to "nie rozstanie, lecz poszerzenie pola" działania, co zaostrza konflikt z Prawem i Sprawiedliwością.

Dowiedz się, co oznacza ta decyzja dla przyszłości prawicy i czy Morawiecki zdoła stworzyć realną alternatywę dla PiS.

Ryszard Majer dołącza do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego

Kolejny parlamentarzysta związany z Prawem i Sprawiedliwością zasila stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Tym razem chodzi o senatora Ryszarda Majera. Informację przekazała w mediach społecznościowych Olga Semeniuk-Patkowska.

– Wstąpiłem do stowarzyszenia Rozwój Plus. To nie jest rozstanie, tylko poszerzenie pola. Chcę docierać tam, gdzie dotąd docieraliśmy z trudem. Zabieram ze sobą to, co najlepsze, i próbuję zaaktywizować nieaktywnych. Drzwi zostawiam otwarte. Dobre relacje i współpraca są ważniejsze niż to, kto pod jakim szyldem stoi w danym momencie – przekazał Majer w grafice opublikowanej przez Semeniuk-Patkowską.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku senatora Włodzimierza Bernackiego, który wcześniej związał się z ekipą Morawieckiego. Oficjalna strona Senatu podaje, że Bernacki był członkiem klubu PiS do 4 sierpnia, a od 5 sierpnia należy już do Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Na liście senatorów tego klubu znajduje się obecnie jego nazwisko, Majera jeszcze nie.

Sam Majer również nie mówi o zerwaniu z dotychczasowym środowiskiem. Przeciwnie – podkreśla, że jego ruch to „nie rozstanie, tylko poszerzenie pola”.

Rozwój Plus rośnie. W tle ostry konflikt z PiS

Dołączenie Majera ma szerszy kontekst. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego stało się jednym z głównych punktów sporu na prawicy.

15 lipca władze PiS przyjęły uchwałę zakazującą członkom partii działalności w zewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Politycy dostali siedem dni na wystąpienie z takich organizacji. W przeciwnym razie groziło im wykluczenie z PiS. Uchwała obejmowała m.in. Rozwój Plus.

Ludzie Morawieckiego nie zamierzali się podporządkować. Ostatecznie Komitet Polityczny PiS nie podjął wtedy formalnej decyzji o ich usunięciu, a sprawy parlamentarzystów skierowano do rzecznika dyscypliny partyjnej. Niedługo później Morawiecki utworzył własny klub parlamentarny.

Były premier poszedł następnie krok dalej. W rozmowie w „Rymanowski Live” zapowiedział stworzenie nowej partii najpóźniej 15 października.

Morawiecki chce kolejnych ludzi

Majer może nie być ostatnim politykiem, który dołączy do nowego środowiska. Waldemar Buda przekazał, że do stowarzyszenia może zgłosić się jeszcze kilku parlamentarzystów. Według jego informacji liczba elektronicznie złożonych deklaracji członkowskich Rozwoju Plus osiągnęła już 4200.

Morawiecki podczas niedawnego spotkania na wrocławskim Jagodnie mówił z kolei o budowie „nowego obozu politycznego”, który ma poszerzyć ofertę prawicy i dotrzeć do wyborców poza dotychczasowym elektoratem PiS.

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Nowa inicjatywa byłego premiera jest już uwzględniana w badaniach poparcia. W sondażu IBRiS dla Polsat News opublikowanym 3 sierpnia potencjalny Rozwój Plus uzyskał 7,8 proc., co dawałoby mu miejsce w Sejmie. Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” z końca lipca dawało formacji Morawieckiego 4,9 proc. Wyniki pokazują więc spory rozrzut, ale również realny potencjał nowego projektu.

Kim jest Ryszard Majer?

Ryszard Majer urodził się 4 sierpnia 1971 roku w Częstochowie. Jest historykiem i doktorem nauk o polityce. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, a następnie studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jego zawodowa droga jest mocno związana z administracją, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. W latach 90. pracował również jako dziennikarz. Później był m.in. urzędnikiem administracji wojewódzkiej, dyrektorem Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych oraz dyrektorem Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

W latach 2009–2010 był zastępcą prezydenta Częstochowy. Zasiadał także w Radzie Miasta Częstochowy i Sejmiku Województwa Śląskiego.

Ryszard Majer jest senatorem trzecią kadencję

Do Senatu dostał się po raz pierwszy w 2015 roku. Mandat zdobywał następnie także w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku. Obecnie jest więc senatorem trzeciej kadencji z rzędu.

W wyborach w 2023 roku startował z listy PiS w okręgu nr 68. Zdobył 73 331 głosów, czyli 36,07 proc. i uzyskał mandat. Cztery lata wcześniej poparło go 82 080 wyborców, co dało mu 48,26 proc. głosów.

W obecnej kadencji pracuje w senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jest również prezesem Stowarzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire i społecznym rzecznikiem praw osób starszych.

Teraz do jego politycznego życiorysu dochodzi Rozwój Plus. I choć Majer zapewnia, że nie traktuje tego jako „rozstania”, jego decyzja zapada w czasie, gdy środowisko Morawieckiego coraz wyraźniej buduje własną strukturę obok PiS.

Poniżej galeria zdjęć: Tak grillował Morawiecki

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