ETS niezgodny z Konstytucją? PiS chce wyjść z systemu, Czarnek zabrał głos

PiS ustami wiceprezesa Przemysława Czarnka, ogłosiło złożenie projektu ustawy, która ma na celu wyprowadzenie Polski z ETS.

Reakcja na odrzucenie referendum klimatycznego: Inicjatywa PiS jest bezpośrednią odpowiedzią na decyzję Senatu, który po raz kolejny odrzucił wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zgłoszony przez Karola Nawrockiego.

Uzasadnienie oparte na TK i ekonomii: PiS uzasadnia projekt, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, które, zdaniem partii, wskazuje na "przekroczenie uprawnień" przez UE w kwestii decyzji dotyczących ETS. Dodatkowo, partia argumentuje, że wyjście z ETS jest konieczne ze względu na wysokie ceny energii i negatywny wpływ systemu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przemysław Czarnek, ogłosił złożenie projektu ustawy mającej na celu wyprowadzenie Polski z ETS. Jak podkreślił, jest to reakcja na decyzję Senatu, która uniemożliwiła przeprowadzenie referendum klimatycznego. Były minister nazwał decyzję Senatu "skandalem", odrzucającym "inicjatywę pana prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącą referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej".

Polityk wyraził nadzieję na "poparcie wszystkich środowisk prawicowych", wymieniając "Konfederacji, i stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego, i również wszystkich tych, którzy w dzisiejszej koalicji podobno są konserwatystami".

Krytyka polityki klimatycznej UE

Przemysław Czarnek skierował ostre słowa krytyki pod adresem ugrupowań tworzących obecną koalicję rządzącą.

- Co siedzi w głowach Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Polski 2050, Centrum, wszystkiego tego, co tam jeszcze z tego się rozczłonkowało?". Zarzucał im również, że "odmówili narodowi możliwości wypowiedzenia się w sprawie obniżenia ceny energii - stwierdził.

Wiceprezes PiS skrytykował również politykę klimatyczną Unii Europejskiej, wskazując na "przekroczenie uprawnień". Czarnek podkreślił, że Polska "musi bazować na węglu, jeżeli chodzi o naszą energię. Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby". Dodał, że "dalsza dekarbonizacja, ta religia klimatycznej Unii Europejskiej, uderza wprost w naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków". Przypomniał swoje wcześniejsze wypowiedzi z konwencji PiS w Krakowie, gdzie sugerował, że silne państwo powinno "pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie ma już w Polsce ETS-u, żadnych OZE, sr-OZE".

Projekt ustawy PiS zakłada uchylenie kluczowych aktów prawnych regulujących system handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Polsce: ustawy z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz ustawy z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Inicjatywa ta ma opierać się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 10 czerwca 2023 roku, które, zdaniem polityka, wskazało, że Unia Europejska "nie miała w zakresie swoich kompetencji traktatowych możliwości podejmowania decyzji z 2015 roku większością w ramach Rady Unii Europejskiej, a obowiązek w tym zakresie to jest obowiązek podejmowania decyzji jednogłośnie". Polityk stwierdził, że "Odejście od tego sposobu podejmowania decyzji jest przekroczeniem uprawnień Unii Europejskiej".

W czerwcu 2023 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek grupy posłów PiS, którzy kwestionowali zgodność z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w kontekście dyrektywy ustanawiającej EU-ETS. TK uznał wówczas, że brak jednomyślności przy przyjmowaniu pewnych przepisów przez Radę UE jest niezgodny z polską ustawą zasadniczą, jednocześnie zaznaczając, że wyrok nie powoduje utraty mocy obowiązującej zapisów TFUE, lecz stwierdza niezgodność sposobu wykładni normy prawnej.

Czarnek odwołał się także do argumentów ekonomicznych, wskazując na wysokie koszty energii elektrycznej, szczególnie dotykające rolników. Jako przykład podał gospodarstwo rolne, gdzie rachunki za energię wynoszą "do 5 000 zł na dwa miesiące". Ocenił, że "zwolnienie 750 instalacji z konieczności zakupu uprawnień do zakupu CO2" mogłoby obniżyć ceny energii "o kilkadziesiąt procent", co przełożyłoby się na oszczędności rzędu "ponad 10 tysięcy złotych" rocznie dla rolnika. Wiceprezes PiS ostrzegł, że jeśli "tego szaleństwa nie zatrzymamy, gospodarka polska przestanie być konkurencyjna całkowicie".

Debata o referendum klimatycznym

Złożenie projektu ustawy przez PiS następuje po dwukrotnym odrzuceniu przez Senat wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zgłoszonego przez Karola Nawrockiego. Podczas ostatniego głosowania w Senacie, 59 senatorów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku, 32 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

W lipcu Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?". W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że "kosztowna, jednostronna i pośpieszna" polityka klimatyczna prowadzi do osłabienia konkurencyjności gospodarki, wzrostu cen energii oraz przenoszenia produkcji poza Europę.

Pierwszy wniosek, z pytaniem: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?", został odrzucony przez Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz większość senacką z powodu "nieprecyzyjnego sformułowania pytania".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Przemysław Czarnek:

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