Wiceszef MON o Święcie Wojska Polskiego: "Pokaz siły zmodernizowanej armii". Czego można się spodziewać?

Obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia obejmą dużą defiladę wojskową w Warszawie oraz paradę morską w Gdyni, z udziałem ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych, 20 okrętów i blisko 2 tysięcy żołnierzy, w tym międzynarodowych uczestników parady morskiej.

Wydarzenia będą okazją do zaprezentowania szerokiej gamy nowoczesnego sprzętu Wojska Polskiego, w tym samolotów F-35, F-16, czołgów Abrams i K2, armatohaubic Krab, oraz polskich konstrukcji takich jak Borsuk, Rosomak, moździerz Rak i systemy dronowe, co ma podkreślić modernizację armii.

Defilady mają na celu demonstrację siły, zdolności obronnych i zmodernizowanego charakteru polskich Sił Zbrojnych, służąc jako sygnał odstraszający oraz wzmacniający poczucie jedności narodowej i sojuszniczej, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Święto Wojska Polskiego, obchodzone corocznie 15 sierpnia, upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku, kiedy polskie wojska skutecznie odparły siły bolszewickie. Defilada stanowi kluczowy element obchodów, prezentując najnowocześniejsze uzbrojenie polskiej armii.

Wiceszef MON Paweł Bejda poinformował, że w nadchodzących obchodach weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych oraz 20 okrętów. Oprócz blisko 2 tysięcy żołnierzy, atrakcją będzie również pokaz dziewięciu skoczków spadochronowych, którzy zaprezentują flagi Polski, Unii Europejskiej oraz NATO. Podczas konferencji prasowej Paweł Bejda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski omówili plan obchodów Święta Wojska Polskiego oraz towarzyszących mu wydarzeń pod hasłem „Polska SAFE - Bezpieczna Polska”.

Defilada wojskowa w Warszawie rozpocznie się o godzinie 12:00 i przejdzie warszawską Wisłostradą. W jej przygotowania, wraz z paradą morską w Gdyni, zaangażowanych jest łącznie 9 tysięcy żołnierzy. Sama defilada w stolicy zgromadzi około 1800 żołnierzy, reprezentujących wszystkie pięć rodzajów Sił Zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

- Zobaczymy dziewięciu skoczków z dziewięcioma flagami. To będzie flaga Polski, flaga Unii Europejskiej, flaga NATO, flaga Ministerstwa Obrony Narodowej i pięć flag, pięciu rodzajów sił zbrojnych - zapowiedział.

Wiceszef MON przekazał również, że w wydarzeniach weźmie udział 300 pojazdów lądowych, ponad 60 statków powietrznych oraz ponad 20 jednostek morskich, w tym korwety, fregaty, okręty minowania, hydrograficzne, szkoleniowe i rozpoznawcze. Parada morska będzie miała międzynarodowy charakter.

- Jeżeli chodzi o paradę morską, to oprócz marynarki wojennej będą uczestniczyli też marynarze ze Szwecji, Litwy i Estonii. To jest też takie dosyć znamienne, dlatego że pokazujemy siłę w sojuszach - podkreślił.

Prezentacja sprzętu wojskowego

Nad Wisłostradą w Warszawie odbędzie się przelot statków powietrznych, w tym nowoczesnych samolotów F-35, FA-50, F-16, Gripenów i Rafale. Nie zabraknie również polskich konstrukcji, takich jak „Bieliki” i „Orliki”. Na lądzie zaprezentowane zostaną czołgi K2, Abramsy, Leopardy oraz polskie armatohaubice Krab. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego będzie można zobaczyć także inny polski sprzęt, rozwijany między innymi dzięki środkom z programu SAFE, w tym moździerz „Rak”, przenośne zestawy rakietowe „Piorun”, kołowy transporter opancerzony „Rosomak” oraz wóz bojowy „Borsuk”.

- Będziemy pokazywali, w jaki sposób budujemy te wojska (bezzałogowe), bo przypomnę, że mamy w tej chwili nie nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko nowy rodzaj wojsk. Te wojska będą uczestniczyły i są przypisane do wszystkich rodzajów sił zbrojnych - mówił Paweł Bejda.

W Gdyni, na wodach Zatoki Gdańskiej, odbędzie się parada morska z udziałem ponad 20 jednostek polskiej Marynarki Wojennej oraz okrętów sojuszniczych.

Wiceszef MON zaznaczył, że tegoroczne Święto Wojska Polskiego będzie wyjątkowym wydarzeniem i pokazem.

- To jest pokaz naszego sprzętu wojskowego, naszej siły, naszej zmodernizowanej armii. To jest też taki przekaz po to, żeby ci, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek chcieliby podnieść rękę na Rzeczpospolitą Polską, po prostu muszą zobaczyć siłę Wojska Polskiego - poinformował. - Łączy cały naród, co - jak mówił - jest bardzo potrzebne w obliczu różnego rodzaju prób podziału społeczeństwa - dodał.

W naszej galerii zobaczysz zeszłoroczną defiladę podczas Święta Wojska Polskiego:

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