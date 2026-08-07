Seniorze, sprawdź, czy we wrześniu dostaniesz podwójną emeryturę! [TABELA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-07 5:15

Wrzesień to miesiąc, na który wielu polskich seniorów czeka z niecierpliwością. Jak co roku, oprócz standardowej emerytury wypłaci tzw. czternastą emeryturę. Dla osób z emeryturą minimalną lub niższą oznacza to praktycznie podwójne świadczenie!

Uśmiechnięci seniorzy sprawdzają dokumenty przy laptopie. Obok logo ZUS i banknoty. O czternastce przeczytasz na SE Polityka.
Autor: (3)/ Shutterstock
  • We wrześniu część seniorów otrzyma z ZUS podwójny przelew obejmujący standardową emeryturę oraz rządową czternastkę.
  • Wypłata dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości trafi do osób pobierających emeryturę lub rentę do określonego limitu kwotowego.
  • W przypadku seniorów z wyższymi świadczeniami czternastka zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czternasta emerytura - zasady

„Czternastka” trafi do emerytów automatycznie wraz ze stałym świadczeniem – nie trzeba składać wniosków. Warto jednak wiedzieć, ile wyniesie ten wrześniowy dodatek i dlaczego sumaryczna kwota na koncie może różnić się od świadczeń innych seniorów.

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Pełna czternastka odpowiada najniższej emeryturze po marcowej waloryzacji i wynosi 1 978,49 zł brutto. Kwota „na rękę” różni się jednak od zwykłej minimalnej emerytury ze względu na zasady opodatkowania. Zwykła emerytura minimalna mieści się w rocznej kwocie wolnej od podatku (30 000 zł), a wypłacona wraz z czternastką przekracza ten limit. W przeciwieństwie do trzynastki, przy czternastej emeryturze obowiązuje poza tym kryterium dochodowe. Pełną kwotę otrzymają seniorzy, których podstawowa emerytura lub renta wynosi maksymalnie 2 900 zł brutto. Powyżej tej sumy czternastka jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W tabeli poniżej można sprawdzić wysokość wrześniowego przelewu z ZUS

Najniższy dodatek to 39,50 zł netto

ZUS nie wypłaca jej poniżej 50 zł brutto (39,50 zł netto), więc świadczenie dostaną osoby z emeryturą do 4 828,49 zł brutto – wtedy minimalna czternastka wyniesie właśnie 39,50 zł na rękę.

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CZTERNASTA EMERYTURA