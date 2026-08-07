W PiS biją się o fotel szefa EKR. Największe szanse ma faworyt prezesa

Mateusz Morawiecki złożył rezygnację ze stanowiska szefa wpływowej frakcji EKR w Parlamencie Europejskim, a jego obowiązki tymczasowo przejął Carlo Fidanza.

W Prawie i Sprawiedliwości trwają wewnętrzne targi o to, kto zostanie nowym przewodniczącym grupy, a wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego.

Faworytem Jarosława Kaczyńskiego oraz polityków z nowego klubu Rozwój Plus jest Adam Bielan, doceniany za swoje ogromne doświadczenie w polityce europejskiej.

Bielan zdobędzie ważną funkcję?

EKR należy do czołówki sił politycznych w Parlamencie Europejskim, dysponując realnym wpływem legislacyjnym, jak i znacznymi środkami finansowymi i stanowiskami. Mateusz Morawiecki, widząc, że on i jego stronnicy mogą zostać wykluczeni z PiS, 27 lipca złożył rezygnację ze stanowiska szefa EKR. Zgodnie ze statutem partii, pełniącym obowiązki przewodniczącego EKR tymczasowo został Carlo Fidanza (50 l.). PiS może teraz zdecydować, kto zostanie nowym szefem frakcji. W partii trwają ostre targi o to stanowisko. – Największe szanse ma Adam Bielan, ale chrapkę na funkcję szefa EKR po Mateuszu mają też inni europosłowie – Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Gdybym miał na teraz obstawiać, to prezes Jarosław Kaczyński (77 l.) postawi na Bielana, który ma ogromne doświadczenie polityczne – słyszymy od bliskiego współpracownika prezesa PiS.

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Rozwój Plus stawia na doświadczenie

Co ciekawe, politycy skupieni wokół Morawieckiego, którzy utworzyli w Sejmie klub Rozwój Plus, także chcą, aby nowym szefem EKR był doświadczony europoseł.

– Prawda jest taka, że spośród trójki ewentualnych kandydatów na szefa EKR, czyli Bielana, Jakiego i Bocheńskiego, to Adam Bielan wyprzedza pozostałych kandydatów o trzy poziomy, jeśli chodzi o doświadczenie w polityce, ale też doświadczenie w Brukseli. Bielan zjadł zęby na sprawach europejskich i jednocześnie potrafi jednoczyć, więc byłby dobrym szefem EKR – powiedział „Super Expressowi” poseł Szymon Szynkowski vel Sęk z klubu Rozwój Plus.

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