Na grillu Morawieckiego rozdzwoniły się telefony. Wiadomość przyszła z PiS

Spotkanie zwolenników Mateusza Morawieckiego nabrało niespodziewanego obrotu, gdy telefony uczestników nagle rozdzwoniły się w kluczowym momencie.

Podczas przemówienia byłego premiera, kilkadziesiąt osób otrzymało SMS-y od rzecznika dyscyplinarnego PiS, kwestionujące ich przynależność do nowego klubu.

Sprawdź, jak zareagował sam Morawiecki i jak ten incydent ujawnia narastające napięcia wewnątrz obozu władzy.

SMS-y podczas przemówienia Morawieckiego

Niecodzienna sytuacja podczas spotkania polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Jak opisuje Interia, gdy były premier przemawiał ze sceny, kilkadziesiąt osób znajdujących się w pobliżu dostało wiadomości od Karola Karskiego, rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości.

SMS-y dotyczyły postępowań związanych z członkostwem w PiS oraz udziałem w nowym klubie parlamentarnym Rozwój Plus.

„Toczy się postępowanie w sprawie Twojego członkostwa w PiS. Jesteś nadal pełnoprawnym członkiem naszego ugrupowania. W związku z tym, jako rzecznik dyscyplinarny PiS, mam pytanie, czy zaprzeczasz informacji, iż jesteś członkiem Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pozdrawiam, Karol Karski” – napisano w wiadomości cytowanej przez Interię.

Morawiecki miał nie odpisać

Według relacji portalu SMS otrzymał także Mateusz Morawiecki. Były premier miał zapoznać się z jego treścią, ale nie odpowiedział rzecznikowi dyscyplinarnemu. Inaczej zachowała się część polityków skupionych wokół Rozwoju Plus. Niektórzy mieli odpisać Karskiemu, by się „nie wygłupiał”.

Sam rzecznik dyscyplinarny PiS przekonywał w rozmowie z Interią, że moment wysłania wiadomości był przypadkowy. Jak twierdził, nie wiedział, że SMS-y dotrą do polityków właśnie podczas wystąpienia Morawieckiego.

„Szpiedzy Nowogrodzkiej” na spotkaniu?

Piątkowy grill był przedstawiany jako symboliczny początek politycznej działalności klubu Rozwój Plus. Na miejscu mieli pojawić się jednak nie tylko zwolennicy nowego środowiska.

Jak relacjonuje Interia, część uczestników podejrzewała, że na wydarzeniu obecne były osoby przekazujące informacje władzom PiS. W kuluarach mieli być określani jako „szpiedzy Nowogrodzkiej”.

Według jednego z rozmówców portalu na spotkaniu „było trochę zawodników, podrzucających opowieść niekoniecznie przychylną Rozwojowi Plus”.

Konflikt Morawieckiego z PiS narasta

Rozwój Plus skupia polityków, którzy zdecydowali się działać poza klubem Prawa i Sprawiedliwości. Władze PiS wszczęły wobec części z nich postępowania dotyczące dalszego członkostwa w partii.

Wiadomości wysłane podczas spotkania pokazują, że konflikt między obozem Jarosława Kaczyńskiego a środowiskiem byłego premiera nadal się zaostrza. Spór dotyczy już nie tylko przyszłości Morawieckiego, lecz także losu parlamentarzystów, którzy wybrali nowy klub.

Poniżej galeria zdjęć: Tak grillował Morawiecki

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