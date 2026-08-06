Od ustawy o Ukraińcach po psy na łańcuchach. Najgłośniejsze weta prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania ustanowił bezprecedensowy rekord, zawetowawszy aż 41 ustaw, co podkreśla jego decydujący wpływ na legislację.

Zablokował kluczowe reformy dotyczące wsparcia dla Ukraińców, budowy wiatraków, związków partnerskich oraz likwidacji CBA.

Sprawdź, które z tych głośnych decyzji wywołały największe emocje i dlaczego stały się osią sporu z rządem.

Karol Nawrocki jeszcze przed upływem pierwszego roku urzędowania ustanowił rekord pod względem liczby zawetowanych ustaw. Do 17 lipca 2026 roku odmówił podpisania łącznie 41 aktów prawnych. W tej liczbie uwzględniane są osobno ustawy główne i przepisy je wprowadzające.

Nie wszystkie decyzje prezydenta wywoływały jednak takie same emocje. Najwięcej dyskusji dotyczyło ustaw odnoszących się do świadczeń dla Ukraińców, praw par żyjących bez ślubu, ochrony zwierząt oraz zmian w sądownictwie i służbach.

Weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Jedno z pierwszych i najgłośniejszych wet Karola Nawrockiego dotyczyło nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent odmówił jej podpisania 25 sierpnia 2025 roku.

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Głównym punktem sporu było świadczenie 800 plus. Nawrocki domagał się, aby pieniądze otrzymywali wyłącznie ci obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce.

– Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy – mówił wówczas prezydent.

Nawrocki przedstawił jednocześnie własny projekt. Zaproponował między innymi wydłużenie drogi do polskiego obywatelstwa oraz zaostrzenie przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granicy.

W lutym 2026 roku prezydent podpisał kolejną ustawę dotyczącą wygaszania specjalnych rozwiązań dla uchodźców. Przekonywał wtedy, że wcześniejsze weto zmusiło rząd do zmiany przepisów.

Ustawa wiatrakowa bez podpisu

Duże emocje wywołało także weto do tak zwanej ustawy wiatrakowej. Prezydent podjął tę decyzję 21 sierpnia 2025 roku.

Przygotowane przez rząd przepisy przewidywały zmniejszenie minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań z 700 do 500 metrów. Do ustawy dołączono również przedłużenie zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh do końca 2025 roku.

Nawrocki sprzeciwiał się liberalizacji zasad budowy wiatraków, ale deklarował poparcie dla dalszego mrożenia cen prądu. Pałac Prezydencki zarzucał rządowi, że połączono dwa niezależne rozwiązania w jednym akcie prawnym.

Psy na łańcuchach. Prezydent zawetował ustawę

W grudniu 2025 roku Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną ustawą łańcuchową. Przepisy miały zakazać trzymania psów na uwięzi oraz określały minimalne wymagania dotyczące kojców.

Prezydent przekonywał, że popiera spuszczenie psów z łańcuchów, ale nie akceptuje części szczegółowych rozwiązań. Pałac Prezydencki wskazywał między innymi na wymóg tworzenia bardzo dużych kojców oraz problemy z objęciem ochroną innych zwierząt domowych.

Jednocześnie Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt wprowadzający zakaz stałego trzymania zwierząt domowych na uwięzi. 24 lipca 2026 prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakażą stałego trzymania psów i kotów na uwięzi.

Weto do związków partnerskich

17 lipca 2026 roku prezydent odmówił podpisania dwóch ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Były one przedstawiane przez rząd jako sposób na uregulowanie sytuacji par żyjących bez ślubu, w tym par jednopłciowych.

Umowa miała być zawierana przed notariuszem i rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Partnerzy otrzymaliby między innymi dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków, uprawnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, dziedziczeniem, rentą rodzinną i pochówkiem.

Kancelaria Prezydenta uznała, że rozwiązania te w praktyce prowadziłyby do legalizacji związków partnerskich i przyznawałyby im część praw zarezerwowanych obecnie dla małżeństwa.

Pałac podkreślał jednocześnie, że Nawrocki popiera ułatwienia dotyczące informacji medycznej, opieki i dziedziczenia, ale nie w formie zaproponowanej przez rząd.

Nawrocki zablokował likwidację CBA

Do podpisu prezydenta trafiła również ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zadania CBA miały zostać podzielone między Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową.

Nawrocki zawetował ustawę 11 maja 2026 roku. Według Pałacu Prezydenckiego likwidacja wyspecjalizowanej służby mogłaby doprowadzić do chaosu kompetencyjnego, przerwania prowadzonych postępowań i osłabienia walki z korupcją.

Reforma KRS także zatrzymana

W lutym 2026 roku Nawrocki odmówił podpisania ustawy zmieniającej sposób funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Zawetował również przepisy dotyczące tak zwanego aktywnego rolnika.

Spór o KRS był kolejną odsłoną konfliktu między Pałacem Prezydenckim a rządem w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent konsekwentnie sprzeciwiał się rozwiązaniom, które podważały status sędziów powołanych po zmianach przeprowadzonych za rządów PiS.

Nie będzie rozwodu przed urzędnikiem

Kolejne głośne weto dotyczyło rozwodów pozasądowych. Rząd chciał, aby małżeństwa bez małoletnich dzieci, zgodne co do zakończenia związku, mogły uzyskać rozwód bez procesu sądowego.

Prezydent odmówił podpisania ustawy 30 kwietnia 2026 roku. Uznał, że rozwiązania małżeństwa nie można sprowadzić wyłącznie do procedury administracyjnej.

– Nie dlatego, że państwo nie powinno usprawniać procedur. Ale dlatego, że są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności – tłumaczył.

Ustawy o kryptowalutach dwukrotnie zatrzymane

Nawrocki wetował też kolejne wersje ustawy o rynku kryptoaktywów. Pierwszą decyzję podjął w grudniu 2025 roku, a następną w lutym i czerwcu 2026 roku.

Pałac Prezydencki wskazywał na ryzyko nadmiernych obciążeń dla firm, zbyt szerokie uprawnienia nadzorcze oraz możliwość wypychania polskich przedsiębiorców z rynku. Zwolennicy ustawy odpowiadali, że regulacje były potrzebne do uporządkowania rynku i skuteczniejszej ochrony inwestorów.

Kolejne weta w edukacji

Prezydent zablokował również część przygotowanych przez rząd zmian oświatowych. W grudniu 2025 roku zawetował jedną z ustaw dotyczących reformy edukacji.

W lipcu 2026 roku odmówił natomiast podpisania przepisów wprowadzających rzeczników praw uczniowskich. Według Nawrockiego nowe stanowiska zwiększyłyby biurokrację i prowadziły do ideologizacji szkół. Prezydent określił proponowany system jako „szkolną prokuraturę od tropienia anonimowych donosów”.

Rekord wet Karola Nawrockiego

Częste korzystanie z weta stało się jednym z najważniejszych elementów prezydentury Nawrockiego. Pałac argumentuje, że każda ustawa jest oceniana oddzielnie i nie ma automatycznego odrzucania projektów rządowych.

Przedstawiciele koalicji rządzącej zarzucają natomiast prezydentowi blokowanie reform oraz prowadzenie politycznej wojny z rządem Donalda Tuska. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba w Sejmie większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecna koalicja sama nie dysponuje taką większością.

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