Nawrocki ma powody do świętowania. Tylu Polaków dobrze ocenia jego pierwszy rok

Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, a Polacy właśnie wystawili mu ocenę za pierwsze 12 miesięcy urzędowania w Pałacu Prezydenckim.

Zaskakujące wyniki sondażu Wirtualnej Polski ujawniają, że ponad połowa ankietowanych pozytywnie ocenia jego prezydenturę, mimo znacznej grupy krytyków.

Sprawdź, jak głębokie są podziały w ocenie prezydenta i dowiedz się, czy Twoja opinia pokrywa się z większością Polaków.

Polacy ocenili pierwszy rok Nawrockiego

Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Z tej okazji Wirtualna Polska zapytała Polaków, jak oceniają pierwsze 12 miesięcy jego działalności w Pałacu Prezydenckim.

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Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że łącznie 56 proc. ankietowanych dobrze ocenia dotychczasową prezydenturę Nawrockiego. Odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie” wskazało 33 proc. respondentów. Kolejne 23 proc. wybrało ocenę „raczej pozytywną”.

Ponad 40 proc. badanych krytycznie o prezydencie

Negatywnie pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego ocenia 40,5 proc. ankietowanych. W tej grupie 29,7 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie negatywnie”, a 10,8 proc. – „raczej negatywnie”. Jedynie 3,5 proc. uczestników sondażu dla WP nie potrafiło jednoznacznie ocenić prezydentury Nawrockiego.

Wyborcy rządu bezlitośni dla Nawrockiego

Szczegółowe wyniki badania pokazują głęboki polityczny podział. Aż 89 proc. zwolenników koalicji rządzącej negatywnie ocenia Karola Nawrockiego.

W tej grupie 77 proc. wystawiło mu ocenę zdecydowanie negatywną, a 12 proc. raczej negatywną.

Tylko 7 proc. wyborców obozu rządzącego raczej pozytywnie oceniło działalność prezydenta. Nikt nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie”. Pozostałe 4 proc. nie miało zdania.

Zwolennicy opozycji murem za prezydentem

Zupełnie inaczej Karola Nawrockiego oceniają sympatycy partii opozycyjnych. Pozytywną ocenę wystawiło mu aż 94 proc. osób z tej grupy. Zdecydowanie zadowolonych z jego prezydentury jest 66 proc. badanych, a raczej zadowolonych – 28 proc. Negatywne oceny stanowią łącznie zaledwie 5 proc. Jeszcze większe poparcie Nawrocki ma wśród wyborców obu Konfederacji. Aż 97 proc. z nich dobrze ocenia jego pierwszy rok w Pałacu Prezydenckim.

Pozostali wyborcy także na plus

W grupie pozostałych wyborców pozytywne zdanie o prezydenturze Nawrockiego ma 58 proc. respondentów. Negatywnie ocenia ją 36 proc., a 6 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniach 24–25 lipca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą mieszaną CAWI i CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Poniżej galeria zdjęć: Rok prezydentury Karola Nawrockiego

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