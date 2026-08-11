Emerytura dopiero rok później? Dla jednych to złoty interes, dla innych pułapka. Mamy wyliczenia!

Dodatkowy rok pracy podnosi emeryturę o ok. 13,5–14 proc. – zarówno przy płacy minimalnej, jak i przeciętnej.

Największy zysk mają osoby zarabiające średnią krajową – wzrost świadczenia o 340 zł (kobieta) i 552 zł (mężczyzna).

Wyjątek: osoby z minimalnym stażem i niskimi zarobkami

Na potrzeby analizy przyjęliśmy dwa przykładowe przypadki: kobietę w wieku 59 lat oraz mężczyznę w wieku 64 lat, czyli osoby zbliżające się do ustawowego wieku emerytalnego. Sprawdziliśmy, jak zmieni się wysokość ich przyszłej emerytury w zależności od tego, czy przejdą na świadczenie od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy też zostaną na rynku pracy o rok dłużej.

Pod uwagę wzięliśmy dwa poziomy zarobków: płacę minimalną (4806 zł brutto) oraz przeciętne wynagrodzenie (10 tys. zł brutto). Wyliczenia opierają się na standardowej metodzie stosowanej przez ZUS: zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez prognozowaną przez GUS liczbę miesięcy dalszego życia. W analizie uwzględniliśmy roczną waloryzację kapitału na poziomie 6 proc. oraz 12 kolejnych miesięcy opłacania składek.

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Wyniki są jednoznaczne. Kobieta zarabiająca przeciętną pensję, przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, otrzymałaby 2462 zł brutto. Jeśli jednak popracuje rok dłużej, jej świadczenie wzrośnie do 2804 zł brutto. Podobnie wygląda sytuacja mężczyzny z przeciętnymi zarobkami: w wieku 65 lat jego emerytura wyniosłaby 4047 zł brutto, a po dodatkowym roku pracy – już 4599 zł brutto.

Mężczyzna

Pensja brutto (zł) Emerytura w wieku 65 lat (zł) Emerytura w wieku 66 lat (zł) Miesięczny zysk brutto (zł) 10000 4047 4599 552 4806 1809 2060 251

Kobieta

Pensja brutto (zł) Emerytura w wieku 60 lat (zł) Emerytura w wieku 61 lat (zł) Miesięczny zysk brutto (zł) 10000 2462 2804 342 4806 (staż < 20 lat) 1136 1296 160 4806 (staż =< 20 lat) 1878,91 1878,91 0

Przy płacy minimalnej mechanizm działa tak samo, choć kwoty są niższe. W przypadku kobiety świadczenie rośnie z 1136 zł do 1296 zł brutto, a u mężczyzny – z 1809 zł do 2060 zł brutto. W obu grupach dodatkowy rok pracy oznacza wzrost emerytury o około 13,5–14 proc.

Jest jednak ważny wyjątek. Osoby zarabiające najmniej, ale mające wymagany staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), otrzymują emeryturę podnoszoną do poziomu minimalnego. W ich przypadku dodatkowy rok pracy nie zwiększy świadczenia – i tak zostanie ono wyrównane do ustawowego minimum.

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