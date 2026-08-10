Królewskie urodziny Solorza w Toskanii! Miliarder świętował z rodziną [ZDJĘCIA]

Wszystkie dzieci Solorza pojawiły się na jego urodzinach we Florencji.

Rodzina siedziała przy jednym stole, żartowała, robiła zdjęcia i wyglądała na pogodzoną.

Po wytwornej kolacji goście bawili się całą noc na prywatnym koncercie Ricchi e Poveri.

Koniec wojny o imperium?

Zygmunt Solorz obchodził urodziny 4 sierpnia. Z tej okazji w ostatni wtorek zaprosił gości do hotelu Villa Cora we Florencji. Lista gości zawierała znane nazwiska ze sceny biznesowej i polityki. Obecni byli m.in. były premier Leszek Miller, mecenas Paweł Rymarz, mecenas Karol Szymański oraz ks. Tadeusz Rozmus, proboszcz z Castel Gandolfo. Ale co zaskoczyło uczestników urodzin, wzięły w nich udział wszystkie dzieci Zygmunta Solorza, z którymi ojciec prowadził przez dwa lata spór o rodzinne imperium. Aby złożyć ojcu urodzinowe życzenia, do Włoch przylecieli bowiem córka Aleksandra Żak oraz synowie Piotr Żak i Tobias Solorz. Dzieci Zygmunta Solorza podczas kolacji siedziały z nim i z jego żoną przy jednym stole, rodzina wymieniała się serdecznościami i żartowała oraz robiła pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy wyglądali na szczęśliwych. W kuluarach aż huczało, że rodzina zakończyła spór.

Ryby, cielęcina i tort czekoladowy

Uczestnicy wydarzenia we Florencji zjedli w pałacu wytworną kolację, złożoną głównie z dań kuchni toskańskiej, ale też międzynarodowej. Było wiele potraw ze świeżo złowionych ryb, w tym gravlax jako przystawka, a jako danie główne można było wybrać między tuńczykiem a cielęciną. Na deser zaserwowano ulubiony smak jubilata – czekoladowy tort, który był kulminacją eleganckiego posiłku. Po kolacji odbył się prywatny koncert włoskiego zespołu Ricchi e Poveri, który swoimi szlagierami wywołał gości do tańca. Zabawa trwała całą noc. Od uczestników usłyszeliśmy, że jeszcze podczas kolacji Zygmunt Solorz zaprosił do tańca małżonkę, Justynę Kulkę.

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