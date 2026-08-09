Melania Trump na celowniku Iranu. Mówi o pokoju, ale nie krytykuje wojny Donalda Trumpa

Mimo konfliktu z Iranem, Melania Trump unika krytyki męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy.

Jednak irańskie media uderzyły osobiście, publikując groźby wymierzone w pierwszą damę i jej syna Barrona.

Odkryj, jak ta bezprecedensowa sytuacja wpłynie na jej postawę i czy Melania Trump zmieni strategię komunikacji.

Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa już od kilku miesięcy, choć Donald Trump przekonuje, że jej koniec może być blisko. 6 sierpnia prezydent USA powiedział w Gabinecie Owalnym, że jego zdaniem konflikt zakończy się „całkiem niedługo”.

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W cieniu działań amerykańskiego prezydenta pozostaje Melania Trump. Pierwsza dama znacznie rzadziej niż jej mąż wypowiada się o wojnie, a gdy już porusza kwestie konfliktów zbrojnych, wybiera zupełnie inny język. Mówi o pokoju, dzieciach oraz rodzinach wojskowych.

Melania Trump mówiła o pokoju w ONZ. Wojna z Iranem już trwała

Jedno z najważniejszych wystąpień Melanii Trump przypadło na 2 marca 2026 roku. Pierwsza dama pojawiła się wtedy w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu dzieciom, technologii i edukacji w czasie konfliktów zbrojnych.

Było to wydarzenie bez precedensu, Melania Trump została pierwszą urzędującą pierwszą damą, która przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Jej wystąpienie odbywało się już w cieniu amerykańskich i izraelskich ataków na Iran.

Mówiąc do przedstawicieli państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa, Melania przekonywała, że wiedza i edukacja mogą ograniczać konflikty.

„Pokój nie musi być czymś kruchym” - mówiła pierwsza dama.

Podkreślała również, że Stany Zjednoczone stoją po stronie dzieci na całym świecie. Wyraziła nadzieję, że młodzi ludzie żyjący w miejscach dotkniętych konfliktami będą mogli wkrótce zaznać pokoju.

Jej przekaz mocno kontrastował z językiem używanym przez administrację Donalda Trumpa, która w tym samym czasie informowała o uderzeniach w irańskie cele wojskowe, infrastrukturę i zdolności rakietowe.

Wojna z Iranem. Melania Trump mówiła o poległych żołnierzach

Pierwsza dama nie wystąpiła przeciwko polityce Donalda Trumpa również w kolejnych miesiącach. W maju, podczas uroczystości poświęconej matkom amerykańskich wojskowych, Melania Trump mówiła już wprost o konflikcie zbrojnym i jego konsekwencjach dla rodzin żołnierzy.

– To czas konfliktu zbrojnego dla Ameryki – powiedziała.

W swoim przemówieniu wspominała żołnierzy poległych podczas operacji Epic Fury oraz ich najbliższych. Mówiła o matkach, żonach i mężach wojskowych czekających na powrót swoich bliskich z zagranicznych misji.

Melania przedstawiała również Donalda Trumpa jako prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych, który ma świadomość, że za każdym żołnierzem stoi jego rodzina.

W publicznych wypowiedziach pierwszej damy nie pojawiła się dotąd otwarta krytyka wojny prowadzonej przez jej męża. Melania Trump konsekwentnie wybiera znacznie bardziej humanitarny język. Mówi przede wszystkim o pokoju, dzieciach, rodzinach wojskowych i ludzkich kosztach konfliktów.

Melania Trump i Barron Trump na celowniku Iranu

Pod koniec lipca sytuacja nabrała jednak bardzo osobistego charakteru. Irańska agencja Tasnim, wiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, rozpowszechniła materiał wymierzony w Melanię Trump i jej syna Barrona Trumpa.

W nagraniu wykorzystano między innymi obrazy wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji oraz publicznie dostępne informacje dotyczące miejsc związanych z pierwszą damą. Materiał przedstawiał potencjalne możliwości przeprowadzenia ataku.

Amerykańska Secret Service potwierdziła, że zna nagranie i analizuje sprawę. Nie oznacza to jednak, że służby potwierdziły istnienie konkretnego planu zamachu na Melanię Trump.

W materiale pojawił się również Barron Trump, najmłodszy syn Donalda Trumpa.

Co Melania Trump mówi o Iranie?

Co ciekawe, nawet po pojawieniu się gróźb Melania Trump nie rozpoczęła publicznej ofensywy przeciwko władzom Iranu. Pierwsza dama nie wygłosiła szeroko komentowanego przemówienia na temat zagrożenia ani nie domagała się odwetu. Jej oficjalna aktywność nadal koncentruje się głównie na sprawach społecznych, dzieciach oraz obowiązkach pierwszej damy.

Jej styl wyraźnie różni się od sposobu komunikowania się Donalda Trumpa. Prezydent USA otwarcie mówi o działaniach wojskowych, ostrzega Iran i przedstawia warunki zakończenia konfliktu. Melania pozostaje znacznie bardziej powściągliwa.

Wojna z Iranem przestała być jednak dla niej wyłącznie tematem związanym z pracą administracji i losem rodzin amerykańskich żołnierzy. Po publikacji irańskiego materiału dotknęła także bezpośrednio rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.

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