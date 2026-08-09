Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął drugi rok urzędowania, zapowiadając kontynuację intensywnych podróży po kraju i spotkań z Polakami.

Wypalił o "pilnowaniu żyrandoli", jasno deklarując, że jego priorytetem jest służba obywatelom, a nie gabinetowe rozgrywki.

Odkryj, jakie kluczowe zobowiązania z kampanii prezydent zamierza realizować, w tym wsparcie dla samorządów i zwiększenie głosu narodu.

Karol Nawrocki nie zamierza ograniczać swojej aktywności do Pałacu Prezydenckiego. W niedzielę odwiedził Skawinę w województwie małopolskim, gdzie spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz oraz mieszkańcami. Był to jego pierwszy zamiejscowy punkt programu po podsumowaniu pierwszego roku prezydentury.

Wizytę rozpoczął od rozmów w skawińskim ratuszu, a następnie pojawił się na rynku. W przemówieniu nawiązał do historii regionu i postaci generałów Józefa oraz Stanisława Hallerów. Mówił również o rozwoju gospodarczym miasta, przedstawiając Skawinę jako przykład miejsca łączącego pamięć o przeszłości z przedsiębiorczością i inwestycjami.

Tu jest Polska! Taka jest Polska: pamiętamy o historii, idziemy odważnie i ambitnie w przyszłość i w rozwój – mówił prezydent.

Nawrocki wypalił o „pilnowaniu żyrandoli”. Padła jasna deklaracja

Najmocniejsze słowa pojawiły się jednak, gdy Karol Nawrocki mówił o sposobie, w jaki zamierza sprawować urząd w kolejnych miesiącach. Zapowiedział, że drugi rok jego prezydentury pod względem bezpośrednich spotkań z obywatelami ma wyglądać podobnie jak pierwszy.

Dzisiaj w Skawinie jest moje pierwsze spotkanie z Polkami i Polakami poza Warszawą, po roku od zaprzysiężenia. Stąd, ze Skawiny, w całą Polskę idzie przekaz, że ten drugi rok prezydentury będzie dokładnie taki sam. Będę jeździł po Polsce, spotykał się z Polakami – powiedział.

Prezydent odniósł się przy tym do pojawiających się w mediach pytań o to, kto płaci za organizację takich wizyt. Zapewnił, że nie zamierza z ich powodu rezygnować ze spotkań.

Prezydent jest dla Polek i dla Polaków. Musi i będzie się z nimi spotykał. A żyrandole i pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie – stwierdził Nawrocki.

Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok. Mówił o 259 ustawach

Wizyta w Skawinie była również okazją do podsumowania pierwszych dwunastu miesięcy prezydentury. Jak przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, Nawrocki zwrócił uwagę na podpisanie 259 ustaw oraz decyzje o zastosowaniu weta w sprawach, które – według niego – miały znaczenie dla domowych budżetów Polaków, w tym w kwestii podwyżek podatków.

Prezydent zapewnił również, że zamierza konsekwentnie realizować zobowiązania z kampanii wyborczej.

Dla mnie jako dla Prezydenta Polski i dla Was hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” nie jest tylko hasłem, to są już decyzje, polityka i codzienna praca – mówił do mieszkańców Skawiny.

Prezydent chce powrotu programów dla samorządów

Dużą część wystąpienia Nawrocki poświęcił samorządom. Przekonywał, że rozwój kraju wymaga inwestowania zarówno w metropolie, jak i mniejsze miasta, gminy oraz powiaty. Pozytywnie ocenił pod tym względem osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, wskazując m.in. na program inwestycji strategicznych oraz finansowanie infrastruktury, boisk czy domów kultury.

Nawrocki zapowiedział, że będzie zabiegał o powrót programów wspierających samorządy. Pytał przy tym, co stało się ze środkami, które wcześniej trafiały do nich z budżetu państwa.

Będę robił wszystko, żeby wróciły programy dla polskich samorządów. Skoro to się udawało, gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia COVID, to pytam się i pytałem się przez całą kampanię wyborczą: gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich, zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu? – mówił.

Jego zdaniem inwestycje powinny być prowadzone równolegle w różnych częściach kraju. Jak przekonywał, właśnie w ten sposób Polska może budować swoją gospodarczą i polityczną siłę.

Nawrocki mówił o referendum. „Naród chce mieć głos”

Podczas spotkania w Skawinie pojawił się również temat udziału obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji. Prezydent odwołał się do lokalnego zaangażowania mieszkańców m.in. w sprawy środowiskowe i inwestycje drogowe. Na tym tle podkreślił znaczenie konsultacji społecznych oraz instytucji referendum.

Według Nawrockiego obywatele powinni mieć możliwość bezpośredniego wypowiadania się także w najważniejszych kwestiach dotyczących państwa, takich jak polityka energetyczna czy unijne regulacje klimatyczne.

Jak wierzy się narodowi, jak wierzy się w mądrość narodu, to się go pyta, co myśli. Naród chce mieć głos i w referendum, i w sprawach samorządowych, a Prezydent Polski jest głosem narodu polskiego – podkreślił.

Wizyta w Małopolsce otworzyła kolejny rok aktywności Karola Nawrockiego poza Warszawą. Z deklaracji złożonych w Skawinie wynika, że spotkania z mieszkańcami, sprawy samorządów i realizacja zapowiedzi z kampanii mają należeć do głównych tematów kolejnych miesięcy jego prezydentury.

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