Mateusz Morawiecki, po wyraźnym rozstaniu z PiS, ogłasza plany utworzenia własnej partii, rozpoczynając nowy rozdział w polskiej polityce.

Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są mocno podzieleni i niepewni, czy były premier w przyszłości wróci do Prawa i Sprawiedliwości.

Czy to definitywny koniec współpracy, czy tylko tymczasowy rozłam? Poznaj szczegóły badania i dowiedz się, co ankietowani sądzą o politycznej przyszłości Morawieckiego!

Polityczne drogi Mateusza Morawieckiego i PiS rozeszły się, a były premier szykuje już własną partię. Nie oznacza to jednak, że temat jego ewentualnego powrotu do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zniknął. SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytało Polaków, czy ich zdaniem Morawiecki może w przyszłości ponownie znaleźć się w Prawie i Sprawiedliwości.

Wyniki pokazują przede wszystkim dużą niepewność. Największa grupa respondentów – 39,5 proc. – wybrała odpowiedź „nie wiem”. Nieco mniej, 37,7 proc., uważa, że były premier do PiS nie wróci. Scenariusz ponownego związania się Morawieckiego z partią dopuszcza 22,8 proc. ankietowanych.

Morawiecki jeszcze wróci do PiS? Polacy podzieleni

Choć przeciwników scenariusza powrotu jest więcej niż jego zwolenników, trudno mówić o jednoznacznym werdykcie. Niemal czterech na dziesięciu uczestników badania nie potrafiło bowiem przewidzieć dalszych losów byłego premiera.

Interesujące różnice pojawiają się przy podziale odpowiedzi ze względu na płeć. Jak wskazał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research, w powrót Mateusza Morawieckiego częściej wątpią mężczyźni niż kobiety.

W powrót Mateusza Morawieckiego do PiS częściej wątpią mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (33 proc.) – powiedział Zimolzak.

Według przedstawionych przez niego danych podobną odpowiedź wskazało 29 proc. respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 28 proc. badanych zarabiających ponad 7 tys. zł netto. Zimolzak zwrócił również uwagę na mieszkańców miast liczących od 200 do 499 tys. osób – w tej grupie 31 proc. uznaje powrót byłego premiera za niemożliwy.

Rozstanie z PiS i własny klub. Tak Morawiecki poszedł swoją drogą

Sondaż pojawia się w szczególnym momencie. Pod koniec lipca minął termin wyznaczony przez władze PiS parlamentarzystom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych. Mieli zrezygnować z takiej działalności albo liczyć się z wykluczeniem z partii.

Politycy skupieni wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych oświadczeń. Argumentowali przy tym, że nie rezygnują z członkostwa w PiS, ponieważ ich inicjatywa ma charakter społeczny. Sprawy zostały jednak skierowane do rzecznika dyscypliny partyjnej.

Ostatecznie środowisko byłego premiera uznało, że jego przedstawiciele nie są już członkami Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca powstał własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Był to już wyraźny sygnał, że Morawiecki zamierza budować polityczną przyszłość poza dotychczasowym ugrupowaniem.

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Były premier idzie teraz o krok dalej. Zapowiedział, że najpóźniej 15 października powstanie jego partia polityczna. Tego samego dnia ma odbyć się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus.

Nie wiadomo jeszcze, pod jakim szyldem nowe ugrupowanie wystartuje. Jak podał „Newsweek”, jego nazwa ma zostać ogłoszona po wakacjach. Rozważane ma być pozostawienie Rozwoju Plus, ale w grę wchodzi również zupełnie nowa marka, w tym nazwa „Wielka Polska”.

Na razie więc działania Mateusza Morawieckiego wskazują na budowę samodzielnego projektu politycznego. Sondaż SW Research pokazuje jednak, że sami Polacy nie są pewni, czy rozstanie byłego premiera z PiS okaże się definitywne – grupa niezdecydowanych jest większa zarówno od zwolenników, jak i przeciwników jego powrotu.

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