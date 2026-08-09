Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego to okres walki z rządem

Karol Nawrocki prowadzi ostrą konfrontację z rządem Donalda Tuska, rekordowo wetując około 50 ustaw, blokując m.in. projekty energetyczne, podatkowe i unijny program obronny SAFE.

Prezydent wykorzystuje pełnię swoich kompetencji, blokując nominacje w służbach, tworząc Radę Nowej Konstytucji i forsując wizję systemu prezydenckiego, co buduje jego pozycję jako samodzielnego lidera prawicy.

Nawrocki wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale też z Jarosławem Kaczyńskim, (m.in. o wybór I Prezesa SN), co pokazuje jego próbę uniezależnienia się od PiS i przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.

Pierwszy rok prezydentury to także twarda polityka historyczna i kontrowersyjne akty łaski, w tym odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu oraz kontrowersyjne ułaskawienia Borowskiego i „Starucha”, co dodatkowo zaostrzyło spór z rządem.

Weta narzędziem walki z koalicją rządową

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP 6 sierpnia 2025 roku. Już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał twardy kurs wobec rządu Donalda Tuska (69 l.), deklarując, że „zagoni ten rząd do pracy”. Ostatnie dwanaście miesięcy potwierdziło, że był to początek ostrej walki politycznej. Podczas pierwszej Rady Gabinetowej Nawrocki zarzucił rządowi doprowadzenie do deficytu budżetowego, co spotkało się z ripostą premiera o odchodzeniu od PiS-owskiej drożyzny i wskazywaniem na wysoki wzrost gospodarczy.

Szybko okazało się, że głównym orężem prezydenta w starciu z rządem stały się weta. Zaczęło się od zablokowania ustawy wiatrakowej połączonej z zamrożeniem cen energii. Niedawno Nawrocki wysyłał z kolei do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która opodatkowała zyski firm paliwowych. Dzięki podatkowi rząd chciał kontynuować obniżki cen paliw (program CPK). Przez rok liczba zawetowanych przez prezydenta ustaw sięgnęła około 50, co stanowi absolutny rekord. Wiosną tego roku Nawrocki zablokował m.in. ustawę wdrażającą unijny program obronny SAFE o wartości niemal 44 mld euro. – Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę (…) SAFE 0 proc. – poinformował prezydent po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim (76 l.). Rząd wdrożył jednak SAFE pomimo weta i zawarł kontrakty z przemysłem obronnym.

Ekspert ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego. "Nie ukrywa swoich ambicji, rozpycha się łokciami na ciasnej prawicy"

W walce z rządem Nawrocki wykorzystał pełen wachlarz swoich kompetencji. Choć zgodził się na awanse w wojsku, zablokował nominacje w służbach specjalnych oraz odmówił przyznania odznaczeń dla funkcjonariuszy ABW. Z kolei jego krytyczny stosunek do integracji europejskiej sprawił, że wicepremier Radosław Sikorski (63 l.) zarzucił mu przygotowywanie gruntu pod Polexit. Z kolei 3 maja 2026 r. Nawrocki utworzył Radę Nowej Konstytucji, ponieważ uznał potrzebę zmiany ustawy zasadniczej, aby wprowadzić w Polsce system.

Dr Bartłomiej Machnik, politolog:

Przez rok Karol Nawrocki dał się poznać jako polityk, który chce być samodzielny. Po raz pierwszy zobaczyliśmy władzę wykonawczą w stopniu bardzo zdecydowanym i wyrazistym, bo wcześniej mieliśmy w dużej mierze do czynienia ze zgodnością prezydenta z rządem. Liczba wet, które są udziałem Nawrockiego, jest zaskakująca, ale wynika z faktu, że mamy do czynienia z walką prezydenta z rządem. Działania prezydenta Nawrockiego wskazują, że on sam chce kreować politykę, jest politykiem walczącym i bardzo zdecydowanym. I jest dziś w dużej mierze samodzielny, ma światopogląd zbieżny z prawicą, tylko że nie jest to już tylko światopogląd Prawa i Sprawiedliwości. Widać wspólnotę wartości, a nie wspólnotę programową.

Prezydent nie zawsze słucha PiS

Co istotne, Karol Nawrocki skonfliktował się nie tylko z rządem. W tym roku zadarł z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim (77 l.). Kością niezgody był wybór nowego I Prezesa Sądu Najwyższego po zakończeniu kadencji Małgorzaty Manowskiej (62 l.). Prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego (63 l.). Kaczyński sprzeciwił się tej kandydaturze z uwagi na fakt, że Kapiński w 2000 roku orzekał w sądzie lustracyjnym, że Lech Wałęsa (83 l.) nie był tajnym współpracownikiem SB. Ten konflikt unaocznił, że prezydent postanowił się nieco usamodzielnić, odciąć pępowinę od partyjnego zaplecza i zacząć budować swoją pozycję jako przywódca całej prawicy.

Równolegle w pierwszym roku prezydentury nastąpiło wyraźne zaostrzenie retoryki wobec Ukrainy i położenie nacisku na politykę historyczną. 19 czerwca Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu (48 l.) – odznaczenia przyznanego mu wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę (54 l.). Przyczyną było nadanie jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia „Bohaterów UPA”.

Cezary Tomczyk żąda wyjaśnień i pyta "Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego?"

Ułaskawienie recydywisty kibica

Ostatnio Karol Nawrocki zaskoczył rząd, stosując prawo łaski wobec trzech osób. Chodzi o Adama Borowskiego (71 l.), byłego opozycjonistę z czasów PRL, gorliwego aktywistę prawicy, który zniesławił posła KO, mecenasa Romana Giertycha (55 l.) i nie chciał za to przeprosić. Sąd skazał go na pół roku więzienia. Drugim ułaskawionym był Piotr Pytel, skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. O ten akt łaski apelował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (56 l.). Ogromne kontrowersje wzbudziło zaś ułaskawienie Piotra Staruchowicza ps. „Staruch”, jednego z "liderów" kibiców Legii Warszawa, ukaranego przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu przebywał na ogrodzeniu stadionu. „Staruch” jest recydywistą – w 2011 r. uderzył w twarz piłkarza Legii Jakuba Rzeźniczaka. Po krytyce tej decyzji Nawrockiego ze strony przedstawicieli rządu głos zabrał rzecznik głowy państwa: – Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny opisany w polskiej Konstytucji – powiedział Rafał Leśkiewicz (49 l.). Kolejny rok prezydentury Nawrockiego będzie na pewno kontynuacją konfliktu Pałacu Prezydenckiego z rządem, szczególnie że w 2027 roku odbędą wybory parlamentarne, a Nawrocki nie ukrywa, że chce rządów prawicy.

Dr Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”:

Prezydentura Karola Nawrockiego jest bardzo ofensywna, to znaczy on przyjął aktywną postawę ukierunkowaną na to, żeby przejąć inicjatywę. Z jednej strony mieliśmy blokowanie inicjatyw rządowych poprzez weto oraz było też wychodzenie z własnymi inicjatywami. Druga charakterystyczna rzecz - prezydent stał się liderem dla szeroko pojętego obozu prawicy, kimś w rodzaju autorytetu. Nawrocki stara się o dobre relacje zarówno z PiS, z Rozwojem Plus i z Konfederacją (i w mniejszym stopniu z Konfederacją Korony Polskiej). Wydaje się, że chce zintegrować ten obóz i stać się jego koordynatorem.

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PROF. DUDEK O NAWROCKIM: ON CHCE POLEXITU!