Cezary Tomczyk żąda wyjaśnień i pyta "Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego?"

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wystąpił do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskiem o ujawnienie wydatków poniesionych na organizację uroczystości związanej z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, która to uroczystość odbyła się w czwartek 6 sierpnia. Tomczyk opublikował w sieci treść pisma, które przekazał do prezydenckiej kancelarii, czyli wystosowany przez siebie wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

- (...) Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydarzenia organizowanego z okazji rocznicy zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego, 6 sierpnia2026 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w następującym zakresie: Jaki byt całkowity koszt organizacji i przeprowadzenia przedmiotowego wydarzenia? Proszę przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu uwzględniającego wszystkie pozycje wydatków złożone na budżet wydarzenia, z podziałem na poszczególne kategorie - wskazał wiceszef MON, po czym wyliczył poszczególne elementy.

Wskazał m.in. na promocję i reklamę, czyli płatne kampanie reklamowe w mediach społecznościowych (serwis X. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube); druk materiałów: zaproszeń, identyfikatorów, programów, materiałów wielkoformatowych (w tym bananów, flagi wielkoformatowej widocznej na dziedzińcu); infrastrukturę techniczną, czyli wynajem, transport, montaż i demontaż tymczasowej sceny i trybun, ekranów, telebimów, nagłośnienia potrzebnego do realizacji wydarzenia. Zwrócił też uwagę na gastronomię i catering, logistykę wewnętrzną oraz produkcję wideo i transmisję.

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Cezary Tomczyk chce się też dowiedzieć, w jakim trybie zostały wyłonione podmioty zewnętrzne do realizacji poszczególnych zdań, ile imiennych zaproszeń wysłano, do jakich grup i instytucji, a także ile osób zatrudnionych w KPRP brało bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzenia.

We wniosku polityk pyta też o wysokość wypłaconych dodatków, premii i wynagrodzeń za nadgodziny dla osób z KPRP biorących udział w przygotowaniach związanych z tym wydarzeniem; ile pojazdów służbowych zostało wykorzystanych oraz jakie było szacowane zużycie paliwa.

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Przypomnijmy, że nigdy wcześniej podobne wydarzenia z takim rozmachem nie miały miejsca. W rocznicę zaprzysiężenia Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim zebrał się tłum zwolenników i sympatyków prezydenta. Był pokaz artystyczny i debata poświęcona pierwszym dwunastu miesiącom prezydentury z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, Rafała Ziemkiewicza i prof. Andrzeja Nowaka.

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Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu dwóch tygodni.#SzkodliweWeto pic.twitter.com/D01FzYo9G3— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) August 6, 2026