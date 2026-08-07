Karol Nawrocki patronem paktu senackiego? Szefernaker ujawnia

- Prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do objęcia patronatem potencjalnego paktu senackiego prawicowych ugrupowań, co potwierdził szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, podkreślając jednocześnie niezależność prezydenta od polityki partyjnej.
- Celem paktu senackiego jest zjednoczenie partii prawicowych w wyborach do Senatu, aby poprzez wystawienie wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych zdobyć większość w izbie wyższej parlamentu.
- Konfederacja, ustami Krzysztofa Bosaka, wyraża gotowość do rozmów i porozumienia, widząc w prezydenckim patronacie szansę na ułatwienie negocjacji, jednak inicjatywa jest na wczesnym etapie , a jej realizacja zależy od decyzji partii oraz rozwiązania kwestii dotyczących wspólnych wartości i akceptowalności wszystkich potencjalnych uczestników.
Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, podczas wystąpienia w Kanale Zero, poinformował o gotowości Karola Nawrockiego do objęcia roli patrona w kontekście porozumienia senackiego prawicowych partii. Minister Szefernaker zaznaczył, że prezydent Nawrocki konsekwentnie utrzymuje dystans wobec polityki partyjnej.
- Prezydent jest obok polityki partyjnej – zapewniał, dodając, że Karol Nawrocki „nie jest zaangażowany w bieżący spór w rozumieniu partyjnym” oraz że „całą drogę zawodową przeszedł poza polityką”.
Koncepcja paktu senackiego zakłada współpracę ugrupowań prawicowych, takich jak PiS oraz Konfederacja, w celu wystawienia wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Celem tego porozumienia jest maksymalizacja szans na zdobycie większości mandatów w izbie wyższej parlamentu w kolejnych wyborach.
- To jest decyzja polityków, którzy stoją na czele różnych partii, czy taki pakt będzie czy nie, czy będą gotowi do tego. Prezydent jest gotowy, żeby patronować takiemu paktowi senackiemu – oświadczył Paweł Szefernaker.
Stanowisko Konfederacji
Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, odniósł się do propozycji prezydenckiego patronatu w programie „Graffiti” Polsat News. Podkreślił on potencjalne korzyści płynące z takiego wsparcia: „Patronat prezydenta może ułatwić dojście do porozumienia i dać pewien dodatkowy autorytet takiemu porozumieniu”.
- Z tego co wiem, prezydent jest zainteresowany, żeby do takiego porozumienia doszło i chce również nas zaprosić na takie rozmowy - mówił. Lider Konfederacji potwierdził regularne spotkania z prezydentem w Pałacu Prezydenckim. - Takiego podziału okręgów wyborczych do Senatu, żeby nie oddać tych okręgów wyborczych, żeby nie oddać zwycięstwa Donaldowi Tuskowi, Lewicy. My uważamy, że oni szkodzą Polsce i dlatego trzeba ich pozycję w Senacie zmniejszyć - zadeklarował.
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Prezydencki minister Paweł Szefernaker został również zapytany o ewentualny udział Konfederacji Korony Polskiej, frakcji Grzegorza Brauna, w proponowanym pakcie senackim. Zauważył, że „niektórzy wyborcy, którzy poparli Karola Nawrockiego, a którzy popierają też Grzegorza Brauna, pochodzą z różnych środowisk”. Jednocześnie Szefernaker wyraził zastrzeżenia, wskazując, że wokół lidera Korony Polskiej znajdują się osoby „nieakceptowalne”. Podkreślił, że ewentualne porozumienie musi opierać się na wspólnych wartościach.
- W tym pakcie, jeśli do niego dojdzie, musimy skierować się do wyborców podzielających pewien system wartości - podkreślił.
Mimo wyrażanych nadziei i gotowości do rozmów, szef gabinetu prezydenta studził entuzjazm, określając dyskusje o prawicowym pakcie senackim jako „wróżenie z fusów” na obecnym etapie. Krzysztof Bosak, pytany o wewnętrzne podziały w Konfederacji dotyczące układania list wyborczych oraz o perspektywy koalicji z PiS, stwierdził, że „w tej sprawie nie ma podjętej żadnej decyzji. Ani w jednej partii, ani w drugiej”.
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