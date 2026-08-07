Karol Nawrocki patronem paktu senackiego? Szefernaker ujawnia

Prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do objęcia patronatem potencjalnego paktu senackiego prawicowych ugrupowań, co potwierdził szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, podkreślając jednocześnie niezależność prezydenta od polityki partyjnej.

Celem paktu senackiego jest zjednoczenie partii prawicowych w wyborach do Senatu, aby poprzez wystawienie wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych zdobyć większość w izbie wyższej parlamentu.

Konfederacja, ustami Krzysztofa Bosaka, wyraża gotowość do rozmów i porozumienia, widząc w prezydenckim patronacie szansę na ułatwienie negocjacji, jednak inicjatywa jest na wczesnym etapie , a jej realizacja zależy od decyzji partii oraz rozwiązania kwestii dotyczących wspólnych wartości i akceptowalności wszystkich potencjalnych uczestników.

Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, podczas wystąpienia w Kanale Zero, poinformował o gotowości Karola Nawrockiego do objęcia roli patrona w kontekście porozumienia senackiego prawicowych partii. Minister Szefernaker zaznaczył, że prezydent Nawrocki konsekwentnie utrzymuje dystans wobec polityki partyjnej.

- Prezydent jest obok polityki partyjnej – zapewniał, dodając, że Karol Nawrocki „nie jest zaangażowany w bieżący spór w rozumieniu partyjnym” oraz że „całą drogę zawodową przeszedł poza polityką”.

Koncepcja paktu senackiego zakłada współpracę ugrupowań prawicowych, takich jak PiS oraz Konfederacja, w celu wystawienia wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Celem tego porozumienia jest maksymalizacja szans na zdobycie większości mandatów w izbie wyższej parlamentu w kolejnych wyborach.

- To jest decyzja polityków, którzy stoją na czele różnych partii, czy taki pakt będzie czy nie, czy będą gotowi do tego. Prezydent jest gotowy, żeby patronować takiemu paktowi senackiemu – oświadczył Paweł Szefernaker.

Stanowisko Konfederacji

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, odniósł się do propozycji prezydenckiego patronatu w programie „Graffiti” Polsat News. Podkreślił on potencjalne korzyści płynące z takiego wsparcia: „Patronat prezydenta może ułatwić dojście do porozumienia i dać pewien dodatkowy autorytet takiemu porozumieniu”.

- Z tego co wiem, prezydent jest zainteresowany, żeby do takiego porozumienia doszło i chce również nas zaprosić na takie rozmowy - mówił. Lider Konfederacji potwierdził regularne spotkania z prezydentem w Pałacu Prezydenckim. - Takiego podziału okręgów wyborczych do Senatu, żeby nie oddać tych okręgów wyborczych, żeby nie oddać zwycięstwa Donaldowi Tuskowi, Lewicy. My uważamy, że oni szkodzą Polsce i dlatego trzeba ich pozycję w Senacie zmniejszyć - zadeklarował.

Prezydencki minister Paweł Szefernaker został również zapytany o ewentualny udział Konfederacji Korony Polskiej, frakcji Grzegorza Brauna, w proponowanym pakcie senackim. Zauważył, że „niektórzy wyborcy, którzy poparli Karola Nawrockiego, a którzy popierają też Grzegorza Brauna, pochodzą z różnych środowisk”. Jednocześnie Szefernaker wyraził zastrzeżenia, wskazując, że wokół lidera Korony Polskiej znajdują się osoby „nieakceptowalne”. Podkreślił, że ewentualne porozumienie musi opierać się na wspólnych wartościach.

- W tym pakcie, jeśli do niego dojdzie, musimy skierować się do wyborców podzielających pewien system wartości - podkreślił.

Mimo wyrażanych nadziei i gotowości do rozmów, szef gabinetu prezydenta studził entuzjazm, określając dyskusje o prawicowym pakcie senackim jako „wróżenie z fusów” na obecnym etapie. Krzysztof Bosak, pytany o wewnętrzne podziały w Konfederacji dotyczące układania list wyborczych oraz o perspektywy koalicji z PiS, stwierdził, że „w tej sprawie nie ma podjętej żadnej decyzji. Ani w jednej partii, ani w drugiej”.

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Sonda Czy PiS i Konfederacja ostatecznie stworzą wspólny pakt senacki? Tak, zmusi ich do tego wyborcza matematyka Nie, konflikt liderów jest zbyt poważny Porozumieją się tylko w części okręgów Trudno powiedzieć