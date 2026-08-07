Złe wieści dla Kaczyńskiego! Partia Morawieckiego zabiera poparcie PiS!

- KO utrzymuje pozycję lidera mimo nieznacznego spadku.
- PiS odnotowuje znaczący spadek poparcia, plasując się na drugim miejscu, częściowo po utworzeniu klubu parlamentarnego przez Mateusza Morawieckiego.
- Konfederacja zajmuje trzecie miejsce i odnotowując wzrost poparcia o 1,9 punktu procentowego.
Według sondażu Opinia24, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 30,3 proc. poparcia. Wynik ten oznacza nieznaczny spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania z lipca.
Na drugiej pozycji znalazłoby się PiS, uzyskując 17,2 proc. głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała w tym sondażu znaczący spadek o 5,6 punktu procentowego. Jest to drugi z rzędu spadek poparcia dla PiS, które już w badaniu z początku lipca (przed założeniem klubu Morawieckiego) straciło 1,9 punktu procentowego. Trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja, na którą chęć oddania głosu deklaruje 15,3 proc. respondentów. Ugrupowanie to odnotowało wzrost poparcia o 1,9 punktu procentowego.
Badanie Opinia24 wskazuje, że w parlamencie znalazłyby się również inne formacje polityczne. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wchodząca w skład szerszej Konfederacji, cieszy się poparciem 9 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w stosunku do lipca. Lewica również przekroczyłaby próg wyborczy, uzyskując 7 proc. wskazań. Dla tego ugrupowania jest to jednak spadek o 2,2 punktu procentowego.
Ekspert ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego. "Nie ukrywa swoich ambicji, rozpycha się łokciami na ciasnej prawicy"
Nowa formacja Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, balansuje na granicy progu wyborczego, osiągając 5,3 proc. poparcia. Wcześniejsze badanie Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 z końca lipca, które uwzględniało frakcję byłego premiera, pokazywało nieco wyższe poparcie na poziomie 6,2 proc., co oznacza spadek o 0,9 punktu procentowego.
Partie poniżej progu wyborczego
Trzy ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego, co uniemożliwiłoby im wejście do Sejmu. Partia Razem uzyskała 4,8 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,8 punktu procentowego. Znacznie niższe wyniki odnotowały Polska 2050, z 1,3 proc. poparcia (spadek o 0,4 punktu procentowego), oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), które otrzymało 1,1 proc. głosów (spadek o 0,5 punktu procentowego).