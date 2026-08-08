Najnowszy sondaż ujawnia dramatyczne przetasowania na polskiej scenie politycznej, wskazując na rekordowy spadek poparcia dla PiS.

Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje potężny spadek, podczas gdy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego niespodziewanie przekracza próg wyborczy.

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Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych pokazuje bardzo wyraźną przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, KO zdobyłaby 30,3 proc. głosów. Ugrupowanie Donalda Tuska pozostaje więc liderem, choć w porównaniu z poprzednim badaniem traci 1 pkt proc.

Znacznie poważniejszy problem ma Jarosław Kaczyński. PiS uzyskał w badaniu Opinia24 zaledwie 17,2 proc. poparcia. To oznacza spadek aż o 5,6 pkt proc. względem lipcowego pomiaru. Tym samym różnica między KO i PiS wynosi już 13,1 pkt proc.

Na wynik partii Kaczyńskiego warto spojrzeć również w szerszym kontekście. W poprzednim badaniu z początku lipca – przeprowadzonym jeszcze przed odejściem z PiS grupy związanej z Mateuszem Morawieckim – ugrupowanie również traciło. Wówczas spadek wynosił 1,9 pkt proc.

KO daleko przed PiS. Konfederacja depcze Kaczyńskiemu po piętach

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na trzecią pozycję. Konfederacja zdobywa 15,3 proc., poprawiając wynik o 1,9 pkt proc. Oznacza to, że do PiS brakuje jej zaledwie 1,9 pkt proc. W praktyce dystans dzielący partię Jarosława Kaczyńskiego od Konfederacji jest więc niemal siedmiokrotnie mniejszy niż strata PiS do KO Donalda Tuska.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9 proc. To wzrost o 1 pkt proc. Kolejne miejsce zajmuje Lewica, którą wskazało 7 proc. ankietowanych. W jej przypadku wynik pogorszył się o 2,2 pkt proc. Sondaż pokazuje zatem nie tylko dużą przewagę KO nad PiS, ale również mocne rozdrobnienie poparcia po prawej stronie sceny politycznej.

Partia Mateusza Morawieckiego przekracza próg wyborczy

Jednym z najbardziej interesujących elementów badania jest wynik Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Nowe ugrupowanie uzyskuje 5,3 proc. poparcia, a więc przekracza 5-procentowy próg wymagany dla partii politycznej do udziału w podziale mandatów. Jednocześnie formacja Morawieckiego traci w porównaniu z wcześniejszym pomiarem. W badaniu Opinia24 z 21 lipca na Rozwój Plus chciało głosować 6,2 proc. ankietowanych. Teraz jest to o 0,9 pkt proc. mniej.

Wynik nabiera jednak szczególnego znaczenia w zestawieniu z dużym spadkiem PiS. Według przedstawionych danych partia Jarosława Kaczyńskiego ma 17,2 proc., a ugrupowanie Mateusza Morawieckiego 5,3 proc. Sam sondaż nie przesądza oczywiście, na ile zmiany tych wyników są ze sobą bezpośrednio związane.

PSL i Polska 2050 daleko od Sejmu

Znacznie gorzej wygląda sytuacja trzech innych ugrupowań. Najbliżej progu jest Razem z wynikiem 4,8 proc. Partia poprawiła rezultat aż o 1,8 pkt proc., ale w tym badaniu nadal znalazłaby się poza Sejmem. Dużo trudniejszą sytuację mają byli koalicjanci z Trzeciej Drogi. Polska 2050 uzyskuje zaledwie 1,3 proc. poparcia, tracąc 0,4 pkt proc. Jeszcze niżej znalazło się PSL. Na ludowców chce głosować tylko 1,1 proc. badanych, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż poprzednio.

Gdyby dokładnie takie wyniki padły w wyborach, poza Sejmem znalazłyby się więc Razem, Polska 2050 i PSL. Jednocześnie próg przekraczałoby sześć formacji: KO, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Lewica oraz Rozwój Plus.

Najnowszy sondaż. Kto wygrałby wybory?

Badanie daje Koalicji Obywatelskiej 30,3 proc., a więc zdecydowanie najlepszy wynik spośród wszystkich ugrupowań. PiS ma 17,2 proc., Konfederacja 15,3 proc., Konfederacja Korony Polskiej 9 proc., Lewica 7 proc., a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,3 proc. Pod progiem znalazły się Razem z 4,8 proc., Polska 2050 z 1,3 proc. oraz PSL z 1,1 proc.

Najbardziej spektakularną zmianą jest jednak spadek PiS o 5,6 pkt proc. To właśnie wynik ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego najmocniej zmienia układ sił pokazany w najnowszym badaniu. KO Donalda Tuska nie zwiększa poparcia, a mimo to jej przewaga nad największym dotychczas rywalem jest dwucyfrowa.

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 3–5 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat. Zastosowano metodę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne CATI z ankietami internetowymi CAWI.

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