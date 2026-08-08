Nawrocki jak Trump? Ekspert nie ma wątpliwości: "Imponuje mu imperialistyczny, siłowy styl"

Prezydent Karol Nawrocki od początku kadencji stawia na politykę opartą na silnym przywództwie i narzucaniu własnego przekazu opinii publicznej. Zamiast unikać sporów, traktuje ataki politycznych przeciwników jako dowód własnej siły, nie ucieka przed ostrymi komentarzami, wchodzi w dyskusję. Przez co utwierdza swoją pozycji. Podobnie jak Donald Trump, chętnie odwołuje się do bezpośredniego mandatu otrzymanego od wyborców.

Zdaniem prof. AWSB, dr. Krystiana Dudka z Instytut Publico, eksperta ds. marketingu politycznego, autor strategii wyborczych, w działaniu Nawrockiego widać inspirację przywódcą z USA. Na pytanie czy można dostrzec w jego działaniu oraz stylu inspirację amerykańskim prezydentem, ekspert odpowiada wprost:

Zdecydowanie, choć nie jest prostą kopią Trumpa. Widać, że imponuje mu imperialistyczny, siłowy styl, a ogrzewanie się w blasku głowy światowego mocarstwa wpisuje się w jego plan na siebie. Tak jak Trump chce pokazać się jako silny, odporny na ataki i uznający je jako potwierdzenie swojej pozycji, śmiało wchodzący w konflikty, definiujący wyborcom świat i narzucający swoją narrację, wykorzystując autorytet prezydentury. Także śladami Trumpa, krytyczny wobec instytucji europejskich, personalizujący politykę zagraniczną i wykorzystujący bezpośredni mandat jako legitymacje dla swoich działań, poglądów i potwierdzenia swoich kompetencji - wyjaśnia ekspert w rozmowie z "Super Expressem".

Zresztą, jak zauważa dr Krystian Dudek, Karol Nawrocki uczynił relacje z Donaldem Trumpem jednym z najważniejszych aktywów swojej prezydentury: - Stąd jego pierwsza wizyta właśnie w USA. Chemia między nimi to realny atut, ale nie zapominajmy, że lokator Białego Domu się zmieni, a rzetelna analiza każe zadać pytanie, co realnie Polska zyskała poza kilkoma wspólnymi zdjęciami i uściskami rąk prezydentów.

Inspiracja amerykańskim modelem nie ogranicza się, zdaniem znawcy polityki, wyłącznie do geopolityki i retoryki. Prezydent Nawrocki przeniósł na polski grunt także elementy politycznego zaistnienia poprzez gadżety. Stworzenie własnej linii produktów pod szyldem bezpośrednio nawiązuje do komercyjnego zaplecza Trumpa: - Wisienką na torcie jest budowa własnego merchu: NOW ROCKY – na wzór można powiedzieć - przemysłu Trumpa pod nazwą: Trump Store, oferującego mydło, czapeczki, miski dla psów czy kije golfowe.

CAŁY WYWIAD TUTAJ: Ekspert ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego. "Nie ukrywa swoich ambicji, rozpycha się łokciami na ciasnej prawicy"

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