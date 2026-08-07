„Prędzej mi ręka uschnie, niż poprę kolejne programy socjalne”. Mentzen nie przebiera w słowach

– Tusk, Kaczyński, Morawiecki, Czarzasty, jeden pies. Dla nich wszystkich słupki sondażowe są ważniejsze od przyszłości Polski – napisał.

Wpis zakończył krytyką polityki zwiększania wydatków publicznych i zadłużenia.

– Wydatki, dług, a potem podatki, trzeba ciąć, a nie rozwijać! – podkreślił.