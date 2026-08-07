„Prędzej mi ręka uschnie, niż poprę kolejne programy socjalne”. Mentzen nie przebiera w słowach

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-07 19:35

Sławomir Mentzen ostro skomentował politykę największych ugrupowań. Lider Konfederacji zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych i nie zamierza dołączać do obozu, który prowadzi Polskę „do katastrofy”. Wymienił przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego.

Sławomir Mentzen
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, w mocnych słowach odciął się od polityki socjalnej i największych ugrupowań w Polsce.
  • Zadeklarował, że "prędzej mu ręka uschnie", niż poprze kolejne programy socjalne, ostro krytykując Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego.
  • Sprawdź, dlaczego Mentzen zarzuca im prowadzenie kraju "do katastrofy" i co jego stanowisko oznacza dla przyszłości polskiej polityki.

Mentzen: „Prędzej mi ręka uschnie”

Sławomir Mentzen zamieścił w piątek, 7 sierpnia, mocny wpis w mediach społecznościowych. Polityk jasno zadeklarował, że nie zamierza popierać kolejnych programów socjalnych.

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– Prędzej mi ręka uschnie, niż poprę kolejne programy socjalne – napisał.

Na tym jednak nie poprzestał. W kolejnym zdaniu zapewnił, że nie zamierza również wiązać swojej politycznej przyszłości z ugrupowaniami, które obarcza odpowiedzialnością za sytuację państwa.

– Prędzej zrezygnuję z polityki, niż dołączę się do tej bandy prowadzącej Polskę do katastrofy – stwierdził Mentzen.

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Polityk Konfederacji wskazał wprost liderów i czołowych polityków, których krytykuje.

– Tusk, Kaczyński, Morawiecki, Czarzasty, jeden pies. Dla nich wszystkich słupki sondażowe są ważniejsze od przyszłości Polski – napisał.

Wpis zakończył krytyką polityki zwiększania wydatków publicznych i zadłużenia.

– Wydatki, dług, a potem podatki, trzeba ciąć, a nie rozwijać! – podkreślił.

Wypowiedź Mentzena jest jednoznaczną deklaracją dotyczącą jego podejścia do kolejnych świadczeń i programów finansowanych z budżetu państwa. Jednocześnie polityk odciął się zarówno od obozu Donalda Tuska, jak i środowiska skupionego wokół Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen

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