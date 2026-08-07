Morawiecki ogłasza na Jagodnie nowy obóz polityczny i rozdaje pizzę. „Tak jak zrobił to Karol Nawrocki”

Mateusz Morawiecki zaskoczył, ogłaszając powstanie nowego obozu politycznego na symbolicznym dla wyborów 2023 roku wrocławskim Jagodnie.

Były premier zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w nową formację, inspirując się sukcesem Karola Nawrockiego.

Odkryj, jak Morawiecki, rozdając pizzę i głosząc "sezon na dobrobyt", zamierza odzyskać wyborców.

Morawiecki na Jagodnie. Wybrał miejsce-symbol

Mateusz Morawiecki pojawił się w piątek na wrocławskim Jagodnie. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Właśnie tam w czasie wyborów parlamentarnych w 2023 roku przed lokalem wyborczym ustawiły się ogromne kolejki, a oczekującym rozdawano pizzę. Jagodno szybko stało się jednym z symboli wysokiej frekwencji i mobilizacji wyborców przeciwnych ówczesnej władzy PiS.

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Teraz były premier postanowił wykorzystać ten symbol we własnej politycznej ofensywie. Morawiecki również pojawił się z pizzą, a podczas spotkania dużo mówił o tym, jak prawica powinna odzyskać wyborców, którzy w poprzednich wyborach postawili na obecny obóz rządzący.

Najważniejsza deklaracja dotyczyła jednak przyszłości skupionego wokół niego środowiska.

Morawiecki: „Będziemy nowym obozem politycznym”

Były premier potwierdził, że działalność stowarzyszenia Rozwój Plus ma być początkiem większego projektu.

– To jest też zadanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Naszego stowarzyszenia [...] z którego wyłoni się wkrótce nowa formacja polityczna. Tak, będziemy nowym obozem politycznym, żeby poszerzyć ofertę całej prawicy. Tak jak zrobił to Karol Nawrocki i dzięki temu miał powyżej 50%. Tak samo musimy zrobić my – stwierdził Mateusz Morawiecki na Jagodnie we Wrocławiu.

Morawiecki od pewnego czasu buduje środowisko skupione wokół Rozwoju Plus. Jego strategia zakłada próbę dotarcia nie tylko do tradycyjnego elektoratu prawicy, ale również do bardziej umiarkowanych wyborców. Wizyta na Jagodnie dobrze wpisuje się w tę koncepcję.

„Tak jak zrobił to Nawrocki”

Morawiecki wprost odwołał się także do wyniku Karola Nawrockiego. Według byłego premiera prawica potrzebuje poszerzenia swojej oferty, jeśli chce ponownie zdobyć większość. W jego wystąpieniu nie zabrakło również tematów gospodarczych. Morawiecki mówił, że wzrost gospodarczy powinien być odczuwalny bezpośrednio przez obywateli.

– Musimy doprowadzić do takiego rozwoju, który będzie się przekładał na wasze portfele, na dobrobyt wszystkich Polaków. O to chodzi, żeby wszyscy Polacy mogli korzystać na rozwoju gospodarczym. Dobrobyt na Polaków, sezon na dobrobyt dla Polaków – stwierdził.

Hasło „dobrobytu” może stać się jednym z głównych elementów przekazu politycznego nowego środowiska byłego premiera.

Morawiecki rozdawał pizzę. Nawiązał do wyborów z 2023 roku

Morawiecki świadomie wrócił również do jednego z najbardziej rozpoznawalnych obrazków z wyborczego Jagodna – pizzy rozdawanej osobom czekającym godzinami na oddanie głosu. Tym razem pizzę rozdawał sam były premier.

– Chciałbym, żeby tym moim Jagodnem został otwarty sezon na dobrobyt do Polaków, żebyśmy za te 14 miesięcy tę koalicję rządzącą, która tutaj na Jagodnie tyle nadziei narobiła państwu, rozdając te pizze symboliczne, tak jak dzisiaj ja to zrobiłem, żebyśmy mogli im powiedzieć - dziękujemy im państwu, wracajcie tam, skąd przyszliście – mówił dalej.

W ten sposób polityk próbował odwrócić symbol z 2023 roku. Jagodno, które wcześniej kojarzyło się z mobilizacją przeciw PiS, ma teraz stać się dla jego środowiska miejscem rozpoczęcia walki o odzyskanie wyborców.

Rozwój Plus ma wyjść poza dotychczasowy elektorat prawicy

Plany Morawieckiego od kilku tygodni wywołują spore emocje na prawicy. Były premier podkreśla, że jego środowisko chce budować szerszą ofertę polityczną i docierać także tam, gdzie dotychczas prawica miała problemy z uzyskiwaniem wysokiego poparcia.

Jagodno jest pod tym względem miejscem szczególnym. Jeszcze przed wizytą byłego premiera eksperci wskazywali, że wybór tej części Wrocławia ma pokazać ambicję walki o wyborców centrowych i umiarkowanie konserwatywnych, którzy w ostatnich latach wybierali ugrupowania obecnej koalicji.

Morawiecki nie ukrywa już przy tym, że Rozwój Plus nie ma pozostać wyłącznie stowarzyszeniem. Z jego piątkowych słów wynika jasno: kolejnym etapem ma być nowa formacja polityczna i nowy obóz, który ma poszerzyć prawicę.

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