Nawrocki chce „Polskiego SAFE 0 proc.”. Mocna odpowiedź wiceszefa MON

Prezydent Nawrocki ponownie domaga się wdrożenia "Polskiego SAFE 0 proc.", by bez kredytu sfinansować armię, apelując do marszałka Sejmu.

Wiceszef MON Tomczyk ostro odpowiada: "Prezydent okłamał Wojsko Polskie", wskazując na straty NBP zamiast obiecanych zysków.

Odkryj, kto ma rację w tym ostrym sporze o miliardy dla obronności i jakie będą tego realne konsekwencje dla armii.

Nawrocki wraca do „Polskiego SAFE 0 proc.”

Karol Nawrocki podczas wystąpienia z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia wrócił do sprawy finansowania polskiej armii. Prezydent przypomniał swoją koncepcję „Polskiego SAFE 0 proc.” i przekonywał, że podobny projekt został później przedstawiony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

— Pytam się znów pana marszałka Czarzastego, czemu blokuje ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcąc dać pieniędzy na polską armię bezpośrednio. armię bez kredytu. Bo tego zrozumieć już nie mogę. Pieniądze z kredytem są dobre, a pieniądze Polaków ze złota są niedobre? — pytał Karol Nawrocki. — Panie marszałku, to jest inicjatywa waszego koalicjanta, który pożyczył ode mnie inicjatywę ustawodawczą. Zajmijcie się tym. Dajcie polskiemu wojsku pieniądze z "Polskiego SAFE 0 procent" — mówił.

Tomczyk odpowiada prezydentowi

Do słów Nawrockiego odniósł się w rozmowie z „Faktem” wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

— Zgadzam się. Niech zgodnie z zapowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego przekaże zysk na uzbrojenie armii — powiedział wiceszef MON. — Tylko zamiast zysku jest strata, a zamiast słowa honoru prezydenta jest tylko zero złotych — stwierdził. — Prezydent okłamał Wojsko Polskie — dodał Tomczyk.

Spór o SAFE trwa od miesięcy

Sprawa ma związek z unijnym instrumentem SAFE, który ma umożliwić państwom członkowskim finansowanie dużych inwestycji w obronność.

W marcu Karol Nawrocki zawetował ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. Jednocześnie zaproponował własne rozwiązanie dotyczące finansowania armii, określane jako „Polski SAFE 0 proc.”.

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Po prezydenckim wecie rząd przyjął uchwałę dotyczącą programu „Polska Zbrojna”. Umożliwiła ona dalsze działania związane z wykorzystaniem europejskiego mechanizmu SAFE. Pożyczka ma być zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Spór o sposób finansowania modernizacji wojska tym samym nie został zakończony. Teraz prezydent ponownie domaga się zajęcia przez Sejm projektem dotyczącym jego koncepcji.

Poniżej galeria zdjęć: Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta

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