Szykuje się wielki powrót Szymona Hołowni?! Porażające ustalenia mediów

Szymon Hołownia ma planować powrót do pierwszej linii działań politycznych w Polsce 2050, z zamiarem objęcia funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego.

Celem tego ruchu jest osłabienie pozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie, ponieważ przewodnictwo Hołowni w klubie pozbawiłoby ją kluczowej karty przetargowej.

Pojawiają się również scenariusze, w których Szymon Hołownia mógłby objąć stanowisko ministerialne w rządzie, np. ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz wicepremiera.

Doniesienia z kręgów rządowych wskazują na bliski powrót Szymona Hołowni do pierwszej linii działań politycznych. Głównym celem ma być przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym partii Polska 2050 i objęcie funkcji jego przewodniczącego. Taki krok, jak wynika z analizy sytuacji, pozbawiłby Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, dotychczasową liderkę, kluczowej karty przetargowej, która przez ostatnie miesiące miała gwarantować jej obecność w rządzie. W obecnej dynamice politycznej, przewodnictwo w klubie parlamentarnym wydaje się mieć większe znaczenie niż formalne przywództwo w samej partii.

- Hołownia wraca. W Polsce 2050 planują polityczny zamach na Pełczyńską-Nałęcz - skomentował jeden z ważnych ministrów w rządzie Donalda Tuska w rozmowie z Interią.

- Katarzyna od dłuższego czasu była w rządzie elementem obcym, ale premier nic z nią nie robił, bo w teorii miała za sobą kilkunastu posłów. Jak Hołownia wróci, to Katarzyny momentalnie nie ma w rządzie. - dodał inny.

Scenariusze zmian

Według części informatorów z rządu, plany dotyczące Szymona Hołowni wykraczają poza kierowanie klubem parlamentarnym. Politycy jego ugrupowania mają namawiać go do objęcia stanowiska w rządzie. Pojawiają się konkretne propozycje dotyczące teki ministerialnej.

- Wersja, o której się u nas mówi, to minister kultury i dziedzictwa narodowego za Cienkowską i do tego wicepremier - dodaje inny z ministrów, z którym rozmawiamy o sprawie.

Kolejny członek rządu potwierdza, że "to wszystko prawda, takie są na dzisiaj plany". Co ciekawe, inny informator sugeruje, że wiadomość o powrocie Hołowni miała wyjść od samej minister Marty Cienkowskiej, którą w krążącym scenariuszu wicemarszałek Sejmu miałby zastąpić.

Potwierdzenia i spekulacje

Zapytania dotyczące powrotu Szymona Hołowni skierowano również do klubu parlamentarnego Polski 2050.

- Tak, rozmawiamy z Szymonem, żeby został szefem klubu - potwierdza w rozmowie z Interią jeden z polityków partii. - Ale nie patrzyłbym na to jak na przejmowanie klubu, tylko na jego wzmocnienie. Tu nie chodzi o przejmowanie partii, takich planów nie ma - dodaje.

Inne źródło z Polski 2050 również potwierdza trwające rozmowy z wicemarszałkiem, jednak zaznacza, że ich wynik nie jest jeszcze przesądzony.

Sam Szymon Hołownia, zapytany o te doniesienia podczas urlopu, zastosował klasyczną formułę "nie potwierdzam, nie zaprzeczam". Zaznaczył, że obecnie przebywa na urlopie i do końca sierpnia najpewniej nic się nie wydarzy.

Przyszłość Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Jeśli Szymon Hołownia zrealizuje plany przejęcia klubu Polski 2050, będzie to miało natychmiastowe konsekwencje dla pozycji minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Pojawia się również informacja, że Donald Tusk nie spieszył się z usunięciem minister z rządu, czekając na rozwój sytuacji w Polsce 2050.

- Tusk nie chciał się jej pozbywać z rządu, nie mając całkowitej pewności, że Szymon wróci. Woli poczekać na to, jak rozegra się sytuacja w Polsce 2050, bo kwestia utrzymania większości w Sejmie jest dla niego absolutnie fundamentalna - relacjonuje polityk.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

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