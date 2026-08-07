Tak Mateusz Morawiecki chce wpłynąć na demografię! Nie tylko więcej pieniędzy

Proponowana jest m.in. "Pensja rodzicielska" (wsparcie w wysokości płacy minimalnej do 3. roku życia dziecka), "emerytalna składka rodzinna" (część składki dziecka na emeryturę rodziców) oraz "bon prokreacyjny 30 000 zł".

Kolejna propozycja to najwyższy standard opieki nad matką i dzieckiem (znieczulenie, indywidualna sala, badania prenatalne, leczenie niepłodności), pracę przyjazną rodzinie (elastyczne formy zatrudnienia, ochrona przed zwolnieniem), wsparcie mieszkaniowe ("Mieszkanie dla rodziny", częściowa spłata kredytu po narodzinach) oraz zmiany w placówkach edukacyjnych (szkoły 8-16, bezpłatne obiady, przedszkola dyżurne).

Postuluje się zbudowanie narodowej strategii demograficznej oraz niezależnego instytutu demograficznego, mających zapewnić ciągłość działań i niezależność od zmian politycznych.

W swoim poście Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na to, jak ważne jest, by w Polsce rodziły się dzieci.

- Dzieci to nasza przyszłość! To fundament bezpieczeństwa Polski i polska racja stanu. Jak sprawić, by Polaków rodziło się coraz więcej? Oto strategia demograficzna dla Polski Stowarzyszenia Rozwój Plus - napisał.

Dodał także filmik, w którym wyliczane są wszystkie propozycje. To nie tylko dodatkowe pieniądze dla rodziców, ale także szereg innych udogodnień.

Co proponuje Mateusz Morawiecki?

Pierwsza propozycja to Pensja rodzicielska czyli wsparcie w wysokości płacy minimalnej dla rodzica dziecka do 3. roku życia dziecka możliwe do łączenia z pracą. Ma być w pełni oskładkowane i liczące się do przyszłej emerytury. gdy dziecko skończy 3. rok życia, świadczenie ma być zastąpione przez 800 plus.

Kolejny pomysł to emerytalna składka rodzinna, która polega na tym, że część składki pracującego dziecka ma podnosić emeryturę jego rodziców, co nazwano systemem "premiującym i wynagradzam posiadanie dzieci".

Ponadto oferuje się najwyższy standard opieki nad matką i dzieckiem, w tym dostępne znieczulenie, indywidualna sala, przypisana położna, badania prenatalne oraz kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności. Pojawiła się także informacja o "bonie prokreacyjnym 30 000 zł".

Zmiany w pracy i placówkach

Inne założenie to praca przyjazna rodzinie czyli elastyczniejsze formy zatrudnienia, łatwiejszej pracy na część etatu, stabilnych umów oraz ochrona przed zwolnieniem matek i ojców. Pojawia się także hasło "Mieszkanie dla rodziny", według którego dzieci nie mogą obniżać zdolności kredytowej rodziców. Częściowa spłata kredytu po narodzinach dziecka oraz rozwój bezpiecznego najmu rodzinnego są wymieniane jako ewentualne zmiany.

Zmiany mają także dotyczyć szkół w ramach opieki w rytmie rodziców. Propozycja zakłada, że instytucje muszą być dopasowane do życia rodzin, jak np. szkoła działająca w stałym rytmie od 8:00 do 16:00, bezpłatne obiady, dobra opieka świetlicowa oraz przedszkola dyżurne, a ponadto opieka dostępna wieczorami i na godziny.

Jak zaznaczono w nagraniu, konieczna jest odbudowa społecznego znaczenia rodziny czyli propozycja reprezentowania głosów niepełnoletnich dzieci oraz promocja pozytywnego wizerunku rodziny. Przestrzeń publiczna zaś musi być przyjazna rodzinie

Na koniec zaznaczono potrzebę zbudowania narodowej strategii oraz niezależnego instytutu demograficznego, który ma zapewnić ciągłość działań ponad kadencjami rządu czy sporami politycznymi.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Mateusz Morawiecki:

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