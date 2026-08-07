Jest nowa propozycja: 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia!

W zeszłym tygodniu odbyło się wydarzenia, które skupiło osoby dostrzegające w stowarzyszeniu Rozwój Plus nową jakość. Wydarzenia, które zdobyło rozgłos jako "grill Morawieckiego", a zorganizowane zostało pod hasłem "Rozwój + Wy" zgromadziło polityków związanych z inicjatywą Morawieckiego także ekspertów m.in. od bezpieczeństwa, wojskowości i demografii. Debatom i panelom przysłuchiwali się sympatycy byłego premiera, osoby znane i zwykli Polacy, którym bliżej jest do nowej inicjatywy.

Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak odpuścić, już zapowiedział wielką konwencję swojego stowarzyszenia, a nawet złożenie partii. 15 października 2026, a więc w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023, po których jak wiemy, Morawiecki stworzył rząd, ale tylko dwutygodniowy, ma się odbyć konwencja Rozwoju Plus.

- Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj. Przed nami długa droga. Nie będzie łatwa. Wielkie sprawy nigdy jednak nie rodzą się z wygody, zwątpienia i czekania. Rodzą się z odwagi, pracy i odpowiedzialności. Ja jestem gotowy tę drogę prowadzić - zapewnił Mateusz Morawiecki. Jeśli zaś chodzi o partię to ta ma zostać założona jeszcze przed 15 października.

W sieci zaś zaczynają pojawiać się pierwsze pomysły, które Rozwój Plus proponuje Polakom. Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie, które ma pomóc w rozwoju dzietności w Polsce, mowa o tzw. pensji rodzicielskiej. Co to takie? Oto szczegóły propozycji:

- 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia - jedna z wielu propozycji Rozwoju Plus dla demografii! Pensja Rodzicielska wynosząca równowartość płacy minimalnej, czyli obecnie około 3600 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 lata życia dziecka.

To, jak wskazał były premier, ponad czterokrotnie więcej niż obecne 800 plus i "realne wsparcie rodzin w okresie, gdy opieka nad małym dzieckiem najmocniej wpływa na domowy budżet". Czym ma się wyróżniać ta propozycja? Jak podał Morawiecki ma to być "konkretna inwestycja w rodziny, dzieci i przyszłość Polski", która będzie charakteryzowała się tym, że to:

świadczenie oskładkowane, budujące emeryturę rodzica

możliwość łączenia z pracą

swoboda wyboru między opieką w domu, żłobkiem, a powrotem do aktywności zawodowej

po ukończeniu przez dziecko 3 lat - powrót do programu 800 plus na obecnych zasadach

3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia - jedna z wielu propozycji @RozwojPlus dla demografii!Pensja Rodzicielska wynosząca równowartość płacy minimalnej, czyli obecnie około 3600 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 lata życia dziecka.To ponad czterokrotnie więcej… pic.twitter.com/253pwcskNK— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 7, 2026

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